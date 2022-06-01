В России появится новый вид льготной ипотеки

01 июня 2022 в 12:48 Размер текста - 17 +

В России запустили пилотный проект льготной ипотеки на строительство частных домов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В России появится ипотека на строительство частных домов. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства РФ. «Правительство запускает пилотную льготную ипотечную программу на строительство частных жилых домов своими силами — без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками. Льготная ставка — не более 9%. Максимальный размер займа в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей; для остальных регионов — 6 млн рублей. В 2022 году планируется выдать около 8 тысяч таких кредитов», — говорится в сообщении правительства. Расширить программу льготной ипотеки ранее предложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 1 мая премьер-министр подписал указ о снижении ставки по льготной ипотеке до 9% и о продлении этой программы до конца года, пишет RT. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В России появится ипотека на строительство частных домов. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства РФ. «Правительство запускает пилотную льготную ипотечную программу на строительство частных жилых домов своими силами — без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками. Льготная ставка — не более 9%. Максимальный размер займа в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей; для остальных регионов — 6 млн рублей. В 2022 году планируется выдать около 8 тысяч таких кредитов», — говорится в сообщении правительства. Расширить программу льготной ипотеки ранее предложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 1 мая премьер-министр подписал указ о снижении ставки по льготной ипотеке до 9% и о продлении этой программы до конца года, пишет RT.