26 августа 2022
25 августа 2022

В Нижневартовске загорелся рынок. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Чекистов. Тюмень , мчс, дым, пожарная машина, пожар, тушение, огонь
Пожарные борются с возгоранием рынка в Нижневартовске (фото из архива) Фото:

В Нижневартовске загорелся рынок «Сибирский балаган». Видео с тушением пожара размещено в группе «ЧП Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Балаган горит», — сообщается в соцсети. Пользователи в комментариях сообщают, что в близлежащих домах чувствуется запах гари.

Корреспонденту URA.RU не удалось получить оперативный комментарий пресс-службы ГУ МЧС по ХМАО, телефон оказался недоступен. В пресс-службу ГУ МЧС отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовсе сгорел хостел и сауна. Пожар произошел ночью 13 августа.

Видео: «ЧП Нижневартовск», ВК (Instagram — запрещенная в РФ социальная сеть, принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ за экстремизм)

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В Нижневартовске загорелся рынок «Сибирский балаган». Видео с тушением пожара размещено в группе «ЧП Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте». «Балаган горит», — сообщается в соцсети. Пользователи в комментариях сообщают, что в близлежащих домах чувствуется запах гари. Корреспонденту URA.RU не удалось получить оперативный комментарий пресс-службы ГУ МЧС по ХМАО, телефон оказался недоступен. В пресс-службу ГУ МЧС отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовсе сгорел хостел и сауна. Пожар произошел ночью 13 августа. Видео: «ЧП Нижневартовск», ВК (Instagram — запрещенная в РФ социальная сеть, принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ за экстремизм)
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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