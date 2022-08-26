Пожарные борются с возгоранием рынка в Нижневартовске (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Нижневартовске загорелся рынок «Сибирский балаган». Видео с тушением пожара размещено в группе «ЧП Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Балаган горит», — сообщается в соцсети. Пользователи в комментариях сообщают, что в близлежащих домах чувствуется запах гари.

Корреспонденту URA.RU не удалось получить оперативный комментарий пресс-службы ГУ МЧС по ХМАО, телефон оказался недоступен. В пресс-службу ГУ МЧС отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовсе сгорел хостел и сауна. Пожар произошел ночью 13 августа.

Видео: «ЧП Нижневартовск», ВК (Instagram — запрещенная в РФ социальная сеть, принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ за экстремизм)