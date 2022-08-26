В День города в ЯНАО выступят «БандЭрос» и «Отпетые мошенники»

В Лабытнанги в День города выступят «Отпетые мошенники» и «БандЭрос» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Лабытнанги на праздновании Дня города выступят музыкальные группы «БандЭрос» и «Отпетые мошенники». Об этом рассказала глава администрации Лабытнанги Марина Трескова на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Через две недели вместе отметим Дни рождения Лабытнанги и Харпа. Как будем праздновать? Шумно. Выступят группы «Отпетые мошенники», «БандЭрос», — написала Трескова в соцсети.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города Лабытнанги и поселка Харп пройдут 10 и 11 сентября. Глава администрации обещает спортивные состязания, квесты, концерт и праздничный салют.

Ранее URA.RU рассказало кто выступит на Дне города в Новом Уренгое. Для горожан споют Ольга Серябкина, участница шоу «Песни» на ТНТ Аэт Сай и группа «Сабетта».