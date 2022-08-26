В День города в ЯНАО выступят «БандЭрос» и «Отпетые мошенники»

В Лабытнанги на праздновании Дня города выступят музыкальные группы «БандЭрос» и «Отпетые мошенники». Об этом рассказала глава администрации Лабытнанги Марина Трескова на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Через две недели вместе отметим Дни рождения Лабытнанги и Харпа. Как будем праздновать? Шумно. Выступят группы «Отпетые мошенники», «БандЭрос», — написала Трескова в соцсети.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню города Лабытнанги и поселка Харп пройдут 10 и 11 сентября. Глава администрации обещает спортивные состязания, квесты, концерт и праздничный салют.
Ранее URA.RU рассказало кто выступит на Дне города в Новом Уренгое. Для горожан споют Ольга Серябкина, участница шоу «Песни» на ТНТ Аэт Сай и группа «Сабетта».
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