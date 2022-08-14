Мэрия рассказала, кто выступит на Дне города в Новом Уренгое

Для жителей Нового Уренгоя выступят известные российские исполнители Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На День города в Новый Уренгой (ЯНАО) приедут выступать популярные артисты. Как сообщили URA.RU в мэрии города, для горожан будет петь Ольга Серябкина, участница шоу «Песни» на ТНТ Аэт Сай и группа «Сабетта».

«На День города, который состоится в сентябре, планируются пригласить известных российских исполнителей. Для жителей Нового Уренгоя будет петь Ольга Серябкина, Аэт Сай (участника шоу «Песни» на ТНТ) и музыкальный коллектив «Саббета», — сообщили в пресс-службе.

На данный момент контракт в стадии заключения. Также известно, что мероприятие пройдет на городской площади, которая находится в южной части города. Праздник будет длиться два дня. Концерт состоится 3 сентября.

Ранее сообщалось, что на празднование Юбилея Пуровского района приедут певец Сергей Лазарев, группа «Пицца» и исполнительница Диана Арбенина, солистка группы «Ночные снайперы». Празднование намечено на 3 сентября. В этом году району исполнится 90 лет.