Мэр из ХМАО возмутилась действиями вандалов

Мэра Нефтеюганска Эльвиру Бугай возмутили вандалы, разбивающие плафоны фонарей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава администрации Нефтеюганска Эльвира Бугай возмутилась действиями вандалов, разбивших фонари в городе. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Я всерьез обеспокоена таким пренебрежительным отношением к чужой работе. Каждый элемент благоустройства в городе — это зона кропотливого труда специалистов ЖКХ и подрядных организаций, ответственных за преображение нашего с вами общего дома», — написала Бугай в соцсети.

Причиной возмущения стал пост неравнодушных граждан в соцсети «ВКонтакте», перечисляющий действия, направленные на разрушение скамеек, осквернение детских площадок и разбивание плафонов уличных фонарей. Глава города призвала горожан определиться, в каком городе они хотят жить, в цветущем или разрушенном.

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