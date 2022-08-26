Мэр из ХМАО возмутилась действиями вандалов

Глава администрации Нефтеюганска Эльвира Бугай возмутилась действиями вандалов, разбивших фонари в городе. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Я всерьез обеспокоена таким пренебрежительным отношением к чужой работе. Каждый элемент благоустройства в городе — это зона кропотливого труда специалистов ЖКХ и подрядных организаций, ответственных за преображение нашего с вами общего дома», — написала Бугай в соцсети.
Причиной возмущения стал пост неравнодушных граждан в соцсети «ВКонтакте», перечисляющий действия, направленные на разрушение скамеек, осквернение детских площадок и разбивание плафонов уличных фонарей. Глава города призвала горожан определиться, в каком городе они хотят жить, в цветущем или разрушенном.
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