26 августа 2022
25 августа 2022

Мэр из ХМАО возмутилась действиями вандалов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, уличное освещение, варежки, фонарь освещения, набережная рабочей молодежи, украшение города
Мэра Нефтеюганска Эльвиру Бугай возмутили вандалы, разбивающие плафоны фонарей Фото:

Глава администрации Нефтеюганска Эльвира Бугай возмутилась действиями вандалов, разбивших фонари в городе. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Я всерьез обеспокоена таким пренебрежительным отношением к чужой работе. Каждый элемент благоустройства в городе — это зона кропотливого труда специалистов ЖКХ и подрядных организаций, ответственных за преображение нашего с вами общего дома», — написала Бугай в соцсети.

Причиной возмущения стал пост неравнодушных граждан в соцсети «ВКонтакте», перечисляющий действия, направленные на разрушение скамеек, осквернение детских площадок и разбивание плафонов уличных фонарей. Глава города призвала горожан определиться, в каком городе они хотят жить, в цветущем или разрушенном.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске горожан взбудоражила надпись на заборе. Признание в любви к чужой жене вызвало живейшее обсуждение среди мужчин.

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Глава администрации Нефтеюганска Эльвира Бугай возмутилась действиями вандалов, разбивших фонари в городе. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Я всерьез обеспокоена таким пренебрежительным отношением к чужой работе. Каждый элемент благоустройства в городе — это зона кропотливого труда специалистов ЖКХ и подрядных организаций, ответственных за преображение нашего с вами общего дома», — написала Бугай в соцсети. Причиной возмущения стал пост неравнодушных граждан в соцсети «ВКонтакте», перечисляющий действия, направленные на разрушение скамеек, осквернение детских площадок и разбивание плафонов уличных фонарей. Глава города призвала горожан определиться, в каком городе они хотят жить, в цветущем или разрушенном. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске горожан взбудоражила надпись на заборе. Признание в любви к чужой жене вызвало живейшее обсуждение среди мужчин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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