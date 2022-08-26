Курганский город Шумиха отпразднует свои 130 лет. Фото

27 августа 2022 в 07:50 Размер текста - 17 +

Праздник закончится салютом в 22:00 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Шумихе из Курганской области исполняется 130 лет. В День города шумихинцы смогут посмотреть на фото-выставки, послушать выступления ансамблей и коллективов и поучаствовать в конкурсах. Афиша опубликована в официальном паблике администрации Шумихинского района в соцсети «ВКонтакте». «В течение дня будут работать детские игровые и развлекательные площадки. На уличном экране будут транслироваться фотографии Шумихи, презентации «Люди земли Шумихинской» и «Название улиц тогда и сейчас», — рассказывается в афише. Праздник начнется с торжественного богослужения «О мире и благосостоянии города и живущих в нем» в 10:00. Для горожан выступят спортивные клубы, и свои концертные программы проведут гости из Челябинской области, Щучье, Мишкинского района и Кургана. В городе пройдут мастер-классы, акции и квесты, а с 20:00 пройдут бесплатные кинопоказы в рамках акции «Ночь в кино». В 22:00 праздник завершится фейерверком на площади города. Афиша Дня города в Шумихе Администрация Шумихинского района

Шумихе из Курганской области исполняется 130 лет. В День города шумихинцы смогут посмотреть на фото-выставки, послушать выступления ансамблей и коллективов и поучаствовать в конкурсах. Афиша опубликована в официальном паблике администрации Шумихинского района в соцсети «ВКонтакте». «В течение дня будут работать детские игровые и развлекательные площадки. На уличном экране будут транслироваться фотографии Шумихи, презентации «Люди земли Шумихинской» и «Название улиц тогда и сейчас», — рассказывается в афише. Праздник начнется с торжественного богослужения «О мире и благосостоянии города и живущих в нем» в 10:00. Для горожан выступят спортивные клубы, и свои концертные программы проведут гости из Челябинской области, Щучье, Мишкинского района и Кургана. В городе пройдут мастер-классы, акции и квесты, а с 20:00 пройдут бесплатные кинопоказы в рамках акции «Ночь в кино». В 22:00 праздник завершится фейерверком на площади города.