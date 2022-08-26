26 августа 2022
25 августа 2022

Курганский город Шумиха отпразднует свои 130 лет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. ЦПКиО. Курган, шарики, гелий, игрушки, машенька, газовые шарики
Праздник закончится салютом в 22:00 Фото:

Шумихе из Курганской области исполняется 130 лет. В День города шумихинцы смогут посмотреть на фото-выставки, послушать выступления ансамблей и коллективов и поучаствовать в конкурсах. Афиша опубликована в официальном паблике администрации Шумихинского района в соцсети «ВКонтакте».

«В течение дня будут работать детские игровые и развлекательные площадки. На уличном экране будут транслироваться фотографии Шумихи, презентации «Люди земли Шумихинской» и «Название улиц тогда и сейчас», — рассказывается в афише. Праздник начнется с торжественного богослужения «О мире и благосостоянии города и живущих в нем» в 10:00.

Для горожан выступят спортивные клубы, и свои концертные программы проведут гости из Челябинской области, Щучье, Мишкинского района и Кургана. В городе пройдут мастер-классы, акции и квесты, а с 20:00 пройдут бесплатные кинопоказы в рамках акции «Ночь в кино». В 22:00 праздник завершится фейерверком на площади города.

Афиша Дня города в Шумихе

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Шумихе из Курганской области исполняется 130 лет. В День города шумихинцы смогут посмотреть на фото-выставки, послушать выступления ансамблей и коллективов и поучаствовать в конкурсах. Афиша опубликована в официальном паблике администрации Шумихинского района в соцсети «ВКонтакте». «В течение дня будут работать детские игровые и развлекательные площадки. На уличном экране будут транслироваться фотографии Шумихи, презентации «Люди земли Шумихинской» и «Название улиц тогда и сейчас», — рассказывается в афише. Праздник начнется с торжественного богослужения «О мире и благосостоянии города и живущих в нем» в 10:00. Для горожан выступят спортивные клубы, и свои концертные программы проведут гости из Челябинской области, Щучье, Мишкинского района и Кургана. В городе пройдут мастер-классы, акции и квесты, а с 20:00 пройдут бесплатные кинопоказы в рамках акции «Ночь в кино». В 22:00 праздник завершится фейерверком на площади города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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