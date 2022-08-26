В поселке ЯНАО установили шары-скалодромы. Фото

27 августа 2022 в 09:35 Размер текста - 17 +

В Лонгъюгане обустраивают детскую площадку (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Лонгъюган Надымского район (ЯНАО) обустраивают детскую площадку. Об этом глава района Дмитрий Жаромских сообщил в своем telegram-канале. «Работы продвинулись: уже установили шары-скалодромы, качели, скамейки и ограждение. Будет здесь и деревянная горка», — рассказал Жаромских. По плану работы продлятся до конца лета. Еще на одной площадке, возле девятого и десятого домов, установят светящиеся качели, беседку, спортивно-игровые комплексы, канатную дорогу. «Комфортно, уютно, современно и ярко, согласны, земляки?» — добавил глава района. Ранее URA.RU писало, что администрация Ноябрьска (ЯНАО) сносит новую детскую площадку, потому что жильцы дома на улице Холмогорская, 49 не успели признать объект общедомовым имуществом. Как сообщают горожане в соцсетях, жильцам дали время до 25 августа, чтобы подготовить всю документацию, но выбора им не оставили — власти уже приступили к демонтажу площадки. Шары-скалодромы в поселке Лонгъюган Telegram-канал главы Надымского района Дмитрия Жаромских

В поселке Лонгъюган Надымского район (ЯНАО) обустраивают детскую площадку. Об этом глава района Дмитрий Жаромских сообщил в своем telegram-канале. «Работы продвинулись: уже установили шары-скалодромы, качели, скамейки и ограждение. Будет здесь и деревянная горка», — рассказал Жаромских. По плану работы продлятся до конца лета. Еще на одной площадке, возле девятого и десятого домов, установят светящиеся качели, беседку, спортивно-игровые комплексы, канатную дорогу. «Комфортно, уютно, современно и ярко, согласны, земляки?» — добавил глава района. Ранее URA.RU писало, что администрация Ноябрьска (ЯНАО) сносит новую детскую площадку, потому что жильцы дома на улице Холмогорская, 49 не успели признать объект общедомовым имуществом. Как сообщают горожане в соцсетях, жильцам дали время до 25 августа, чтобы подготовить всю документацию, но выбора им не оставили — власти уже приступили к демонтажу площадки.