В Екатеринбурге люди в масках затолкали прохожего в авто и увезли. Видео

27 августа 2022 в 11:31 Размер текста - 17 +

После увиденного, очевидцы встретили полицейских и показали им снятое видео Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге неизвестные в масках силой затащили в автомобиль прохожего мужчину. Инцидент произошел 26 августа на перекрестке Белинского и Авиационной, сообщили очевидцы. «Мы шли с подругой и увидели уже лежащего на земле мужчину. Думали, что его сбили и ему нужна помощь. Но не успели мы подойти, как приехала легковая машина и его оперативно запихнули в нее», — приводит слова очевидицы Е1.RU. По ее словам, после увиденного она встретила во дворах полицейский патруль. Девушка показала силовикам снятое видео. «Что это было, сложно сказать, но страх наводит. Заявление мы не писали. У нас лишь взяли контакты, записали наши слова в блокнот и попросили запись», — добавила девушка. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. В ведомстве подтвердили, что проверяют информацию. «Сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе полиции №12. На место выезжали сотрудники полиции, проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в УМВД Екатеринбурга. Ранее агентство сообщало о свердловчанине, который похитил человека и приковал его к воротам на кладбище. Похититель вымогал у потерпевшего автомобиль Lada и 60 тысяч рублей.

В Екатеринбурге неизвестные в масках силой затащили в автомобиль прохожего мужчину. Инцидент произошел 26 августа на перекрестке Белинского и Авиационной, сообщили очевидцы. «Мы шли с подругой и увидели уже лежащего на земле мужчину. Думали, что его сбили и ему нужна помощь. Но не успели мы подойти, как приехала легковая машина и его оперативно запихнули в нее», — приводит слова очевидицы Е1.RU. По ее словам, после увиденного она встретила во дворах полицейский патруль. Девушка показала силовикам снятое видео. «Что это было, сложно сказать, но страх наводит. Заявление мы не писали. У нас лишь взяли контакты, записали наши слова в блокнот и попросили запись», — добавила девушка. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. В ведомстве подтвердили, что проверяют информацию. «Сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе полиции №12. На место выезжали сотрудники полиции, проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в УМВД Екатеринбурга. Ранее агентство сообщало о свердловчанине, который похитил человека и приковал его к воротам на кладбище. Похититель вымогал у потерпевшего автомобиль Lada и 60 тысяч рублей.