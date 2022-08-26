26 августа 2022

В Пермском крае погибли два человека, раздавленные катком при ДТП

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Судебное заседание по уголовному дела директора аэропорта Коваленко. Курган
По факту ДТП на трассе «Соликамск-Красновишерск» возбуждено уголовное дело Фото:

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, произошло на трассе «Соликамск-Красновишерск» 26 августа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«По предварительным данным, в 17:10 часов по неустановленной причине, спецтехника съехала с полуприцепа и оказалась на встречной полосе, по которой в этот момент двигался автомобиль Renault Logan. Водитель „легковушки“ не успел предпринять меры экстренного торможения и допустил наезд на каток. В результате водитель и пассажир Renault погибли», — сообщили корреспонденту агентства в ведомстве.

В медучреждение с травмами различной степени тяжести были доставлены взрослый пассажир легкового автомобиля и ребенок. Сотрудниками ГИБДД предприняли все меры для осуществления бесперебойного движения транспорта на участке. По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование которого в настоящий момент продолжается.

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, произошло на трассе «Соликамск-Красновишерск» 26 августа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «По предварительным данным, в 17:10 часов по неустановленной причине, спецтехника съехала с полуприцепа и оказалась на встречной полосе, по которой в этот момент двигался автомобиль Renault Logan. Водитель „легковушки“ не успел предпринять меры экстренного торможения и допустил наезд на каток. В результате водитель и пассажир Renault погибли», — сообщили корреспонденту агентства в ведомстве. В медучреждение с травмами различной степени тяжести были доставлены взрослый пассажир легкового автомобиля и ребенок. Сотрудниками ГИБДД предприняли все меры для осуществления бесперебойного движения транспорта на участке. По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование которого в настоящий момент продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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