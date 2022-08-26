В Пермском крае погибли два человека, раздавленные катком при ДТП

По факту ДТП на трассе «Соликамск-Красновишерск» возбуждено уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, произошло на трассе «Соликамск-Красновишерск» 26 августа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«По предварительным данным, в 17:10 часов по неустановленной причине, спецтехника съехала с полуприцепа и оказалась на встречной полосе, по которой в этот момент двигался автомобиль Renault Logan. Водитель „легковушки“ не успел предпринять меры экстренного торможения и допустил наезд на каток. В результате водитель и пассажир Renault погибли», — сообщили корреспонденту агентства в ведомстве.

В медучреждение с травмами различной степени тяжести были доставлены взрослый пассажир легкового автомобиля и ребенок. Сотрудниками ГИБДД предприняли все меры для осуществления бесперебойного движения транспорта на участке. По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование которого в настоящий момент продолжается.