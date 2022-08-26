Кирилл Стрежнев умер на 69-м году жизни Фото: Свердловский театр музыкальной комедии

В Екатеринбурге после тяжелой продолжительной болезни умер главный режиссер Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Кирилл Стрежнев. Он умер на 69-м году жизни, сообщает пресс-служба театра в соцсети «ВКонтакте». Режиссер скончался 27 августа — в День российского кино.

«27 августа после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни главный режиссер Свердловского гостеатра музкомедии, народный артист РФ, лауреат премии Правительства, дважды лауреат премии „Золотая Маска“ Кирилл Стрежнев. Ему было 68 лет. Коллектив родного театра скорбит вместе с близкими Кирилла Савельевича, вместе с его учениками, творческими соратниками и единомышленниками», — говорится в сообщении.

Кирилл Стрежнев родился в Санкт-Петербурге 18 июня 1954 года. Окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. После этого был приглашен в Свердловский театр музыкальной комедии в качестве режиссера-постановщика. Но в 1981 году вернулся в Санкт-Петербург, в Театр музыкальной комедии, в котором проработал четыре года. Через пять лет вновь вернулся в Екатеринбург и возглавил Свердловский театр музкомедии, главным режиссером которого оставался до последнего дня жизни.

В списке постановок режиссера Кирилла Стрежнева 104 спектакля, из которых 59 — на сцене Свердловского театра музкомедии, остальные — на сценах театров Москвы, Санкт-Петербурга, Одессы, Ростова-на-Дону, Омска, Петрозаводска, Оренбурга, Краснодара и Чикаго (США). Был удостоен золотой медали имени Попова, высокого звания «Народный артист РФ», премии Правительства и других наград.

Фото: Свердловский театр музыкальной комедии