В Перми после пожара разобрали недостроенное здание авиатехникума

Дым от пожара был виден издалека (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

В Перми завершился демонтаж недостроенного корпуса авиационного техникума имени Швецова. Информация об этом появилась в СМИ. Конструкцию, которая горела ранее, начали разбирать в середине июля.

«В Перми завершился демонтаж поврежденной части корпуса авиационного техникума. Сейчас началось обследование конструкций. Результаты должны быть через неделю», — написано на сайте портала Properm.

Пожар произошел в начале мая. По имеющейся в распоряжении редакции информации, стройматериалы на площадке поджег работающий там сварщик. Огонь быстро охватил несколько десятков квадратных метров. Рядом с местом происшествия сотрудникам ГИБДД пришлось временно заблокировать движение транспорта по улице Екатерининской для работы пожарных машин.