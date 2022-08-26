26 августа 2022

В Перми после пожара разобрали недостроенное здание авиатехникума

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Дым от пожара был виден издалека (архивное фото) Фото:

В Перми завершился демонтаж недостроенного корпуса авиационного техникума имени Швецова. Информация об этом появилась в СМИ. Конструкцию, которая горела ранее, начали разбирать в середине июля.

«В Перми завершился демонтаж поврежденной части корпуса авиационного техникума. Сейчас началось обследование конструкций. Результаты должны быть через неделю», — написано на сайте портала Properm.

Пожар произошел в начале мая. По имеющейся в распоряжении редакции информации, стройматериалы на площадке поджег работающий там сварщик. Огонь быстро охватил несколько десятков квадратных метров. Рядом с местом происшествия сотрудникам ГИБДД пришлось временно заблокировать движение транспорта по улице Екатерининской для работы пожарных машин.

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В Перми завершился демонтаж недостроенного корпуса авиационного техникума имени Швецова. Информация об этом появилась в СМИ. Конструкцию, которая горела ранее, начали разбирать в середине июля. «В Перми завершился демонтаж поврежденной части корпуса авиационного техникума. Сейчас началось обследование конструкций. Результаты должны быть через неделю», — написано на сайте портала Properm. Пожар произошел в начале мая. По имеющейся в распоряжении редакции информации, стройматериалы на площадке поджег работающий там сварщик. Огонь быстро охватил несколько десятков квадратных метров. Рядом с местом происшествия сотрудникам ГИБДД пришлось временно заблокировать движение транспорта по улице Екатерининской для работы пожарных машин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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