Фасад здания техникума должен был быть украшен светящимися рисунками Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Конструкции, возведенные при строительстве нового корпуса авиационного техникума имени Швецова в Перми, где произошел пожар, сейчас разбирают. Об этом с места события рассказал корреспондент URA.RU.

«Строящийся корпус авиатехникума, который горел в мае, начали разбирать. Уже несколько пролетов разобрали. Работает техника», — сообщил корреспондент агентства.

Пожар произошел в начале мая. На стройке работал сварщик, который поджег стройматериалы. Огонь по площади занял несколько десятков квадратных метров. Сотрудникам ДПС пришлось временно заблокировать движение транспорта по улице Екатерининской для работы пожарных машин.

О строительстве нового корпуса авиационного техникума в Перми стало известно в конце 2019 года. К середине марта 2020-го было завершено устройство фундамента. Закончить возведение здания планировали в 2022 году. Первоначальная стоимость работ — 645 миллионов рублей.

Проводится демонтаж возведенных конструкций Фото: Максим Анфалов @ URA.RU