Возле пермского авиатехникума перекрыли часть улицы из-за пожара на стройке Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

На стройке нового корпуса авиационного техникума имени Швецова в Перми произошел пожар — для тушения перекрыто движение на улице Екатерининской. Об этом с места события сообщил корреспондент URA.RU.

«На стройке работал сварщик и загорелись стройматериалы. Огонь занял несколько десятков квадратных метров площади Сотрудники ДПС временно заблокировали движение транспорта по улице Екатерининской для работы пожарных машин», — описывает с места событий инцидент наш корреспондент. Пострадавших в пожаре не было обнаружено.

Как пояснили позже в ГУ МЧС РФ по Пермскому краю, сообщение о возгорании в строящемся здании авиатехникума поступило на пульт дежурного в 15:06. Причина —возгорание утеплителя при проведении строительных работ. К месту прибыли 9 единиц техники и 36 человек личного состава. Площадь пожара составила 150 КВ метров.

Сейчас возгорание ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. Движение на улице Екатерининской от Горького до 25-го Октября на момент написания статьи было перекрыто.

В строящемся здании пермского авиатехникума 8 мая произошел пожар фото Максим Анфалов

Пожарная машина возле стройки авиатехникума в Перми на пожаре 8 мая фото Максим Анфалов

Потушенное здание строящего корпуса пермского авиатехникума фото Максим Анфалов