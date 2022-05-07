На стройке нового корпуса авиационного техникума имени Швецова в Перми произошел пожар — для тушения перекрыто движение на улице Екатерининской. Об этом с места события сообщил корреспондент URA.RU.
«На стройке работал сварщик и загорелись стройматериалы. Огонь занял несколько десятков квадратных метров площади Сотрудники ДПС временно заблокировали движение транспорта по улице Екатерининской для работы пожарных машин», — описывает с места событий инцидент наш корреспондент. Пострадавших в пожаре не было обнаружено.
Как пояснили позже в ГУ МЧС РФ по Пермскому краю, сообщение о возгорании в строящемся здании авиатехникума поступило на пульт дежурного в 15:06. Причина —возгорание утеплителя при проведении строительных работ. К месту прибыли 9 единиц техники и 36 человек личного состава. Площадь пожара составила 150 КВ метров.
Сейчас возгорание ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. Движение на улице Екатерининской от Горького до 25-го Октября на момент написания статьи было перекрыто.
В строящемся здании пермского авиатехникума 8 мая произошел пожар
фото Максим Анфалов
Пожарная машина возле стройки авиатехникума в Перми на пожаре 8 мая
фото Максим Анфалов
Потушенное здание строящего корпуса пермского авиатехникума
фото Максим Анфалов
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На стройке нового корпуса авиационного техникума имени Швецова в Перми произошел пожар — для тушения перекрыто движение на улице Екатерининской. Об этом с места события сообщил корреспондент URA.RU. «На стройке работал сварщик и загорелись стройматериалы. Огонь занял несколько десятков квадратных метров площади Сотрудники ДПС временно заблокировали движение транспорта по улице Екатерининской для работы пожарных машин», — описывает с места событий инцидент наш корреспондент. Пострадавших в пожаре не было обнаружено. Как пояснили позже в ГУ МЧС РФ по Пермскому краю, сообщение о возгорании в строящемся здании авиатехникума поступило на пульт дежурного в 15:06. Причина —возгорание утеплителя при проведении строительных работ. К месту прибыли 9 единиц техники и 36 человек личного состава. Площадь пожара составила 150 КВ метров. Сейчас возгорание ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. Движение на улице Екатерининской от Горького до 25-го Октября на момент написания статьи было перекрыто.