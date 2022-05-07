07 мая 2022
06 мая 2022

В Перми перекрыли часть улицы из-за пожара на стройке. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в ТЦ Триада. Пермь, мчс, пожарная машина, пожар, мчс эмблема
Возле пермского авиатехникума перекрыли часть улицы из-за пожара на стройке Фото:

На стройке нового корпуса авиационного техникума имени Швецова в Перми произошел пожар — для тушения перекрыто движение на улице Екатерининской. Об этом с места события сообщил корреспондент URA.RU.

«На стройке работал сварщик и загорелись стройматериалы. Огонь занял несколько десятков квадратных метров площади Сотрудники ДПС временно заблокировали движение транспорта по улице Екатерининской для работы пожарных машин», — описывает с места событий инцидент наш корреспондент. Пострадавших в пожаре не было обнаружено.

Как пояснили позже в ГУ МЧС РФ по Пермскому краю, сообщение о возгорании в строящемся здании авиатехникума поступило на пульт дежурного в 15:06. Причина —возгорание утеплителя при проведении строительных работ. К месту прибыли 9 единиц техники и 36 человек личного состава. Площадь пожара составила 150 КВ метров.

Сейчас возгорание ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. Движение на улице Екатерининской от Горького до 25-го Октября на момент написания статьи было перекрыто.

В строящемся здании пермского авиатехникума 8 мая произошел пожар
Пожарная машина возле стройки авиатехникума в Перми на пожаре 8 мая
Потушенное здание строящего корпуса пермского авиатехникума

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На стройке нового корпуса авиационного техникума имени Швецова в Перми произошел пожар — для тушения перекрыто движение на улице Екатерининской. Об этом с места события сообщил корреспондент URA.RU. «На стройке работал сварщик и загорелись стройматериалы. Огонь занял несколько десятков квадратных метров площади Сотрудники ДПС временно заблокировали движение транспорта по улице Екатерининской для работы пожарных машин», — описывает с места событий инцидент наш корреспондент. Пострадавших в пожаре не было обнаружено. Как пояснили позже в ГУ МЧС РФ по Пермскому краю, сообщение о возгорании в строящемся здании авиатехникума поступило на пульт дежурного в 15:06. Причина —возгорание утеплителя при проведении строительных работ. К месту прибыли 9 единиц техники и 36 человек личного состава. Площадь пожара составила 150 КВ метров. Сейчас возгорание ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. Движение на улице Екатерининской от Горького до 25-го Октября на момент написания статьи было перекрыто.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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