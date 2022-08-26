Избившую тюменца девочку-подростка задержали

27 августа 2022 в 14:37 Размер текста - 17 +

Расследование уголовного дела по избиению мужчины продолжается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Одна из девочек-подростков, избивших мужчину в помещении ж/д вокзала села Вагай (Тюменская область), задержана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. «Несовершеннолетняя девушка 2007 года рождения задержана в порядке статьи 91 уголовно-процессуального кодекса РФ. Следственными органами СК РФ по Тюменской области решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения», — прокомментировали URA.RU в ведомстве. Также там отметили, что по возбужденному уголовному делу продолжается расследование. Ранее URA.RU сообщало, что тюменская прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении трех девушек-подростков. 20 августа на ж/д вокзале станции Вагай они избили мужчину 1986 года рождения. Как писали местные СМИ, школьницы избивали тюменца консервной банкой, а также изнасиловали посторонним предметом. Пострадавший был госпитализирован с травмами. СУ СК РФ по Тюменской области возбудил уголовное дело по ст. 111 ч. 3 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

Одна из девочек-подростков, избивших мужчину в помещении ж/д вокзала села Вагай (Тюменская область), задержана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. «Несовершеннолетняя девушка 2007 года рождения задержана в порядке статьи 91 уголовно-процессуального кодекса РФ. Следственными органами СК РФ по Тюменской области решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения», — прокомментировали URA.RU в ведомстве. Также там отметили, что по возбужденному уголовному делу продолжается расследование. Ранее URA.RU сообщало, что тюменская прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении трех девушек-подростков. 20 августа на ж/д вокзале станции Вагай они избили мужчину 1986 года рождения. Как писали местные СМИ, школьницы избивали тюменца консервной банкой, а также изнасиловали посторонним предметом. Пострадавший был госпитализирован с травмами. СУ СК РФ по Тюменской области возбудил уголовное дело по ст. 111 ч. 3 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).