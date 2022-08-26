В свердловском ЖК устроили самосуд над припаркованным авто. Видео

27 августа 2022 в 15:21 Размер текста - 17 +

Девушка поставила машину на парковку ЖК, но ей выписали штраф и поставили блокираторы на колеса (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге девушка оставила свой автомобиль на парковке жилого комплекса Clever Park по гостевому пропуску. Правда, потом не смогла забрать машину с парковки, потому что обнаружила на ней блокираторы и квитанцию о штрафе. Об этом корреспонденту сообщила потерпевшая, в рамках рубрики «Бесит» URA.RU в соцсети «ВКонтакте» . «Я приехала в гости, оставила машину на парковке ЖК Clever Park. Вернувшись, я заметила блокираторы на колесах и квитанцию о штрафе. Я сразу поняла, что это незаконно и вызвала полицию», — рассказала девушка. В квитанции указано, что девушка нарушила правила парковки на территории жилого комплекса. Для решения проблемы необходимо было обратиться в управляющую компанию, оплатив штраф в размере пяти тысяч рублей. В УК заявили, что они защитили правила, установленные собственниками. Правда, по законодательству РФ частным лицам и фирмам не разрешается блокировать чужие машины и выписывать штрафы в свою пользу, пояснил URA.RU доцент кафедры гражданского права УрГЮУ, кандидат юридических наук Евгений Витман. После разговора с директором УК блокираторы сняли.

В Екатеринбурге девушка оставила свой автомобиль на парковке жилого комплекса Clever Park по гостевому пропуску. Правда, потом не смогла забрать машину с парковки, потому что обнаружила на ней блокираторы и квитанцию о штрафе. Об этом корреспонденту сообщила потерпевшая, в рамках рубрики «Бесит» URA.RU в соцсети «ВКонтакте». «Я приехала в гости, оставила машину на парковке ЖК Clever Park. Вернувшись, я заметила блокираторы на колесах и квитанцию о штрафе. Я сразу поняла, что это незаконно и вызвала полицию», — рассказала девушка. В квитанции указано, что девушка нарушила правила парковки на территории жилого комплекса. Для решения проблемы необходимо было обратиться в управляющую компанию, оплатив штраф в размере пяти тысяч рублей. В УК заявили, что они защитили правила, установленные собственниками. Правда, по законодательству РФ частным лицам и фирмам не разрешается блокировать чужие машины и выписывать штрафы в свою пользу, пояснил URA.RU доцент кафедры гражданского права УрГЮУ, кандидат юридических наук Евгений Витман. После разговора с директором УК блокираторы сняли.