Путин поручил обеспечить вооруженную охрану в школах ДНР и ЛНР

27 августа 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил ввести охрану в школах Донбасса с 1 сентября, заявил Кириенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил с 1 сентября обеспечить вооруженную охрану в школах Донецкой и Луганской народных республик, а также на освобожденных территориях Херсонской, Харьковской и Запорожской областей. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, передает РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин поручил с 1 сентября обеспечить вооруженную охрану в школах Донецкой и Луганской народных республик, а также на освобожденных территориях Херсонской, Харьковской и Запорожской областей. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, передает РИА «Новости».