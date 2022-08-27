Путин поручил обеспечить вооруженную охрану в школах ДНР и ЛНР

Владимир Путин поручил ввести охрану в школах Донбасса с 1 сентября, заявил Кириенко
Президент России Владимир Путин поручил с 1 сентября обеспечить вооруженную охрану в школах Донецкой и Луганской народных республик, а также на освобожденных территориях Херсонской, Харьковской и Запорожской областей. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, передает РИА «Новости».
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