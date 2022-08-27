Путин поручил обеспечить вооруженную охрану в школах ДНР и ЛНР

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин поручил ввести охрану в школах Донбасса с 1 сентября, заявил Кириенко Фото:

Президент России Владимир Путин поручил с 1 сентября обеспечить вооруженную охрану в школах Донецкой и Луганской народных республик, а также на освобожденных территориях Херсонской, Харьковской и Запорожской областей. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, передает РИА «Новости».

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Президент России Владимир Путин поручил с 1 сентября обеспечить вооруженную охрану в школах Донецкой и Луганской народных республик, а также на освобожденных территориях Херсонской, Харьковской и Запорожской областей. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, передает РИА «Новости».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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