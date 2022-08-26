26 августа 2022
25 августа 2022

В Нижневартовске жители повредили монумент «Герои Самотлора». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Скульптурную композицию «Герои Самотлора» открыли в июне (фото из архива) Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) ремонтируют скульптурную композицию «Герои Самотлора», которую открыли в День России в сквере возле площади Нефтяников. Часть монумента сломали местные жители, сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневатовск».

«В сквере Героев Самотлора ремонтируют мини-копию монумента первой скважины Самотлора. Ее сломали вартовчане, которые любят „необычные“ фото», — указано в сообщении.

В пресс-службу администрации Нижневартовска отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Там обещали подготовить ответ позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Нижневартовска раскритиковали скульптурную композицию «Герои Самотлора». Ее торжественно открыли в День России в сквере возле площади Нефтяников.

В Нижневартовске ремонтируют скульптурную композицию «Герои Самотлора»

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В Нижневартовске (ХМАО) ремонтируют скульптурную композицию «Герои Самотлора», которую открыли в День России в сквере возле площади Нефтяников. Часть монумента сломали местные жители, сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневатовск». «В сквере Героев Самотлора ремонтируют мини-копию монумента первой скважины Самотлора. Ее сломали вартовчане, которые любят „необычные“ фото», — указано в сообщении. В пресс-службу администрации Нижневартовска отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Там обещали подготовить ответ позднее. Ранее URA.RU сообщало, что жители Нижневартовска раскритиковали скульптурную композицию «Герои Самотлора». Ее торжественно открыли в День России в сквере возле площади Нефтяников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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