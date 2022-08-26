В Нижневартовске (ХМАО) ремонтируют скульптурную композицию «Герои Самотлора», которую открыли в День России в сквере возле площади Нефтяников. Часть монумента сломали местные жители, сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневатовск».
«В сквере Героев Самотлора ремонтируют мини-копию монумента первой скважины Самотлора. Ее сломали вартовчане, которые любят „необычные“ фото», — указано в сообщении.
В пресс-службу администрации Нижневартовска отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Там обещали подготовить ответ позднее.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Нижневартовска раскритиковали скульптурную композицию «Герои Самотлора». Ее торжественно открыли в День России в сквере возле площади Нефтяников.
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