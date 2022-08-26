В Нижневартовске жители повредили монумент «Герои Самотлора». Фото

27 августа 2022 в 18:30 Размер текста - 17 +

Скульптурную композицию «Герои Самотлора» открыли в июне (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) ремонтируют скульптурную композицию «Герои Самотлора», которую открыли в День России в сквере возле площади Нефтяников. Часть монумента сломали местные жители, сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневатовск». «В сквере Героев Самотлора ремонтируют мини-копию монумента первой скважины Самотлора. Ее сломали вартовчане, которые любят „необычные“ фото», — указано в сообщении. В пресс-службу администрации Нижневартовска отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Там обещали подготовить ответ позднее. Ранее URA.RU сообщало, что жители Нижневартовска раскритиковали скульптурную композицию «Герои Самотлора». Ее торжественно открыли в День России в сквере возле площади Нефтяников. В Нижневартовске ремонтируют скульптурную композицию «Герои Самотлора» Тelegram-канал «Типичный краб Нижневатовск»

В Нижневартовске (ХМАО) ремонтируют скульптурную композицию «Герои Самотлора», которую открыли в День России в сквере возле площади Нефтяников. Часть монумента сломали местные жители, сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневатовск». «В сквере Героев Самотлора ремонтируют мини-копию монумента первой скважины Самотлора. Ее сломали вартовчане, которые любят „необычные“ фото», — указано в сообщении. В пресс-службу администрации Нижневартовска отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Там обещали подготовить ответ позднее. Ранее URA.RU сообщало, что жители Нижневартовска раскритиковали скульптурную композицию «Герои Самотлора». Ее торжественно открыли в День России в сквере возле площади Нефтяников.