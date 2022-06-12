12 июня 2022
11 июня 2022

Жители Нижневартовска раскритиковали монумент «Герои Самотлора». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скульптурную композицию «Герои Самотлора» открыли 12 июня Фото:

Жители Нижневартовска (ХМАО) обсудили в соцсети «ВКонтакте» скульптурную композицию «Герои Самотлора». Ее торжественно открыли в День России в сквере возле площади Нефтяников.

«Ужас», — написал Анатолий Курбаков в комментариях в паблике «Типичный Нижневартовск». «Ночью испугаться можно», — заявила Марина Осипенко. «Мне лично зомбаков напоминают», — поделилась в группе «Официальный Нижневартовск» Кэт Ивашевская. «Надеюсь, что они не из пластика», — сообщила Анастасия Валишевская.

Часть пользователей поддержала открытие монумента. «Красивый тематический сквер героям-нефтяникам!» — написала Людмила Бойко. «А жителям города хоть что-нибудь когда-нибудь нравилось?» — задалась вопросом Татьяна Красовская.

На официальной странице администрации Нижневартовска сообщили, что сквер «Героям Самотлора» является продолжением комплексной работы по сохранению исторической памяти о трудовом подвиге нефтяников-первопроходцев. В мэрии также отметили, что главная идея создания сквера — увековечение памяти людей, которые осваивали Самотлорское месторождение.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске предприниматели подарили городу скульптуру из пластика. Ее установили в сквере Матери.

Скульптурная композиция «Герои Самотлора»

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Жители Нижневартовска (ХМАО) обсудили в соцсети «ВКонтакте» скульптурную композицию «Герои Самотлора». Ее торжественно открыли в День России в сквере возле площади Нефтяников. «Ужас», — написал Анатолий Курбаков в комментариях в паблике «Типичный Нижневартовск». «Ночью испугаться можно», — заявила Марина Осипенко. «Мне лично зомбаков напоминают», — поделилась в группе «Официальный Нижневартовск» Кэт Ивашевская. «Надеюсь, что они не из пластика», — сообщила Анастасия Валишевская. Часть пользователей поддержала открытие монумента. «Красивый тематический сквер героям-нефтяникам!» — написала Людмила Бойко. «А жителям города хоть что-нибудь когда-нибудь нравилось?» — задалась вопросом Татьяна Красовская. На официальной странице администрации Нижневартовска сообщили, что сквер «Героям Самотлора» является продолжением комплексной работы по сохранению исторической памяти о трудовом подвиге нефтяников-первопроходцев. В мэрии также отметили, что главная идея создания сквера — увековечение памяти людей, которые осваивали Самотлорское месторождение. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске предприниматели подарили городу скульптуру из пластика. Ее установили в сквере Матери.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...