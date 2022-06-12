Жители Нижневартовска (ХМАО) обсудили в соцсети «ВКонтакте» скульптурную композицию «Герои Самотлора». Ее торжественно открыли в День России в сквере возле площади Нефтяников.
«Ужас», — написал Анатолий Курбаков в комментариях в паблике «Типичный Нижневартовск». «Ночью испугаться можно», — заявила Марина Осипенко. «Мне лично зомбаков напоминают», — поделилась в группе «Официальный Нижневартовск» Кэт Ивашевская. «Надеюсь, что они не из пластика», — сообщила Анастасия Валишевская.
Часть пользователей поддержала открытие монумента. «Красивый тематический сквер героям-нефтяникам!» — написала Людмила Бойко. «А жителям города хоть что-нибудь когда-нибудь нравилось?» — задалась вопросом Татьяна Красовская.
На официальной странице администрации Нижневартовска сообщили, что сквер «Героям Самотлора» является продолжением комплексной работы по сохранению исторической памяти о трудовом подвиге нефтяников-первопроходцев. В мэрии также отметили, что главная идея создания сквера — увековечение памяти людей, которые осваивали Самотлорское месторождение.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске предприниматели подарили городу скульптуру из пластика. Ее установили в сквере Матери.
Жители Нижневартовска (ХМАО) обсудили в соцсети «ВКонтакте» скульптурную композицию «Герои Самотлора». Ее торжественно открыли в День России в сквере возле площади Нефтяников. «Ужас», — написал Анатолий Курбаков в комментариях в паблике «Типичный Нижневартовск». «Ночью испугаться можно», — заявила Марина Осипенко. «Мне лично зомбаков напоминают», — поделилась в группе «Официальный Нижневартовск» Кэт Ивашевская. «Надеюсь, что они не из пластика», — сообщила Анастасия Валишевская. Часть пользователей поддержала открытие монумента. «Красивый тематический сквер героям-нефтяникам!» — написала Людмила Бойко. «А жителям города хоть что-нибудь когда-нибудь нравилось?» — задалась вопросом Татьяна Красовская. На официальной странице администрации Нижневартовска сообщили, что сквер «Героям Самотлора» является продолжением комплексной работы по сохранению исторической памяти о трудовом подвиге нефтяников-первопроходцев. В мэрии также отметили, что главная идея создания сквера — увековечение памяти людей, которые осваивали Самотлорское месторождение. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске предприниматели подарили городу скульптуру из пластика. Ее установили в сквере Матери.