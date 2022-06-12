Скульптурную композицию «Герои Самотлора» открыли 12 июня Фото: группа «Официальный Нижневартовск», «ВКонтакте»

Жители Нижневартовска (ХМАО) обсудили в соцсети «ВКонтакте» скульптурную композицию «Герои Самотлора». Ее торжественно открыли в День России в сквере возле площади Нефтяников.

«Ужас», — написал Анатолий Курбаков в комментариях в паблике «Типичный Нижневартовск». «Ночью испугаться можно», — заявила Марина Осипенко. «Мне лично зомбаков напоминают», — поделилась в группе «Официальный Нижневартовск» Кэт Ивашевская. «Надеюсь, что они не из пластика», — сообщила Анастасия Валишевская.

Часть пользователей поддержала открытие монумента. «Красивый тематический сквер героям-нефтяникам!» — написала Людмила Бойко. «А жителям города хоть что-нибудь когда-нибудь нравилось?» — задалась вопросом Татьяна Красовская.

На официальной странице администрации Нижневартовска сообщили, что сквер «Героям Самотлора» является продолжением комплексной работы по сохранению исторической памяти о трудовом подвиге нефтяников-первопроходцев. В мэрии также отметили, что главная идея создания сквера — увековечение памяти людей, которые осваивали Самотлорское месторождение.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске предприниматели подарили городу скульптуру из пластика. Ее установили в сквере Матери.

Скульптурная композиция «Герои Самотлора» «Официальный Нижневартовск», «ВКонтакте»