Юлия Барановская рассказала об обстреле в центре Донецка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Ведущая шоу «Мужское / женское» Юлия Барановская попала под обстрел в Донецкой народной республике во время съемок социального проекта «Женщины Донбасса». Об этом рассказала сама телеведущая.

«Сегодня я буквально выскочила из кровати около пяти утра, потому что прямо рядом с нашим отелем в центре Донецка прогремело несколько взрывов. Все люди выбежали из номеров в коридоры и побежали вниз. Там уже был персонал, который показывал путь к убежищу. Всем было страшно, но слаженная работа команды отеля не допустила паники. В убежище мы просидели около 40 минут», — приводятся слова Барановской на официальной странице проекта во «Вконтакте».

На видео, опубликованном пресс-службой соцпроекта, были запечатлены последствия обстрела. «Повреждения получили две машины, на них и на асфальте остались следы от снарядов, обстрелом посекло деревья», — уточняет «Газета.ru».

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по освобождению Донецкой и Луганской народных республик 24 февраля 2022 года. По его словам, операция направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.