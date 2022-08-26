О жертвах аварии рассказали в полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Авария возле Перми, в результате которой погибли два человека, произошла 27 августа. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«27 августа около 14.15 по автодороге «Очер-Осиновка» двигался автомобиль ВАЗ-211540 под управлением мужчины 1956 года рождения. По предварительным данным, на перекрестке с автодорогой «Подъезд к Перми от М-7 «Волга» водитель не уступил дорогу грузовому автомобилю Renault Kerax и допустил столкновение с ним. В результате ДТП водитель и пассажир «легковушки» скончались на месте», — пояснили в ведомстве. По данному факту сейчас проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

О дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибли два человека на трассе «Соликамск-Красновишерск», URA.RU писало ранее. Также в медучреждение с травмами различной степени тяжести были доставлены взрослый пассажир легкового автомобиля и ребенок.