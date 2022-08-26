Жители ЯНАО собрали тонны мусора Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе состоялся экологический марафон. В «ямальском кубке чистоты» приняли участие муниципалитеты региона. Информация об этом опубликована в соцсетях.

«Когда люди свое личное время в выходной день тратят на уборку города — это дорогого стоит. Сегодня активисты собрали 8,5 тонн мусора, участвуя в «Чистых играх», — сообщил глава Ноябрьска Алексей Романов в своем telegram-канале.

В Надыме очистили 15 гектаров и собрали 100 кубометров мусора. В акции приняли участие 40 жителей, рассказал глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

В Приуральском районе в экосоревнованиях боролись 22 команды. Возраст самой юной участницы — пять лет, поделился глава района Иван Сакал.

В Тазовском районе собрали 170 мешков мусора. В Красноселькупском районе соревновались 17 команд. «Дождь — не помеха!» — поделился глава Юрий Фишер.

Глава Шурышкарского района Олег Попов рассказал, что семь команд очистили участок дороги между складом ГСМ и полигоном. «Мусор не только собирали, но и сортировали: такие правила игры. Как итог — 555 килограмм собранного железа, стекла, пластика и других отходов», — добавил Попов.

Более 100 активистов вышли на уборку в Лабытнанги, сообщила мэр города Марина Трескова. В Салехарде 12 команд участвовали в соревнованиях по сбору и сортировке мусора, рассказали на странице городской администрации.

Ранее URA.RU писало, что жительница ЯНАО, отправившись по грибы, вынуждена была собирать по лесу мусор, оставленный земляками. Об этом рассказала на своей странице в соцсети.

Мусор убирали в Салехарде Тelegram-канал администрации Салехарда

Более 100 активистов приняли участие в сборе мусора в Лабытнанги Тelegram-канал главы Лабытнанги Марины Тресковой

В Приуральском районе, предварительно, собрано 60 кубометров мусора Тelegram-канал главы Приуральского района Ивана Сакала

В Надымском районе очищено 15 гектаров и собрано 100 кубометров мусора. Тelegram-канал главы Надымского района Дмитрия Жаромских

В Ноябрьске активисты собрали 8,5 тонн мусора Тelegram-канал главы Ноябрьска Алексея Романова