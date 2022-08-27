Политолог: на Украине началась решающая фаза спецоперации

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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, дым, милитари, военный, армия, оружие, огонь, выстрел, милитаризация, военнослужащий, бой, солдат, z войска, Армия россии
Итоги решающей фазы спецоперации будут видны в сентябре, считает Евгений Михайлов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Специальная операция на Украине вступила в решающую фазу. Об этом заявил политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

«Спецоперация не останавливается. Каждый день уничтожаются десятки складов и баз, масса командных пунктов по всем направлениям: Херсонскому, Харьковскому, в Донской области. Спецоперация вступила в решающую фазу. Якобы замедление говорит о том, что мы готовимся. К чему — покажет сентябрь», — сказал Михайлов в интервью телеканалу «360».

По его мнению, заявления аналитиков, о том, что темпы спецоперации замедлились — ошибочны. «Судя по тому, что читаю и вижу, поражение украинских войск происходит в еще больших масштабах», — отметил политолог. Особое внимание Михайлов обратил на боестолкновения на Харьковском направлении, в районе Краснополья, где союзные войска уничтожили более 200 военных.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины с 24 февраля. В качестве ее основной цели было заявлено освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.

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Специальная операция на Украине вступила в решающую фазу. Об этом заявил политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. «Спецоперация не останавливается. Каждый день уничтожаются десятки складов и баз, масса командных пунктов по всем направлениям: Херсонскому, Харьковскому, в Донской области. Спецоперация вступила в решающую фазу. Якобы замедление говорит о том, что мы готовимся. К чему — покажет сентябрь», — сказал Михайлов в интервью телеканалу «360». По его мнению, заявления аналитиков, о том, что темпы спецоперации замедлились — ошибочны. «Судя по тому, что читаю и вижу, поражение украинских войск происходит в еще больших масштабах», — отметил политолог. Особое внимание Михайлов обратил на боестолкновения на Харьковском направлении, в районе Краснополья, где союзные войска уничтожили более 200 военных. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины с 24 февраля. В качестве ее основной цели было заявлено освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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