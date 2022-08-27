Политолог: на Украине началась решающая фаза спецоперации

Итоги решающей фазы спецоперации будут видны в сентябре, считает Евгений Михайлов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Специальная операция на Украине вступила в решающую фазу. Об этом заявил политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

«Спецоперация не останавливается. Каждый день уничтожаются десятки складов и баз, масса командных пунктов по всем направлениям: Херсонскому, Харьковскому, в Донской области. Спецоперация вступила в решающую фазу. Якобы замедление говорит о том, что мы готовимся. К чему — покажет сентябрь», — сказал Михайлов в интервью телеканалу «360».

По его мнению, заявления аналитиков, о том, что темпы спецоперации замедлились — ошибочны. «Судя по тому, что читаю и вижу, поражение украинских войск происходит в еще больших масштабах», — отметил политолог. Особое внимание Михайлов обратил на боестолкновения на Харьковском направлении, в районе Краснополья, где союзные войска уничтожили более 200 военных.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины с 24 февраля. В качестве ее основной цели было заявлено освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.