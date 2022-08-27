27 августа 2022
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25 августа 2022

Жители ХМАО жалуются на подростков

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники. Тюмень, подростки, дети, школа, школьники, школа 92
В сети появилось видео, где подростки ломают детскую площадку. (архивное фото) Фото:

Жители Ханты-Мансийска жалуются на подростков, которые ломают детские площадки и не реагируют на замечания. Соответствующий пост появился в одной из местных групп «ВКонтакте».

«Вот так ломают детские площадки на улице Анны Коньковой. На замечания не реагируют совсем. А трогать подростков естественно нельзя, хуже только себе сделаешь», — пишет анонимный автор.

Некоторые из комментаторов советуют найти родителей и оштрафовать на «кругленькую сумму». Другие требуют физических наказаний для подростков.

Ранее жители Мегиона (ХМАО) сравнили подростков с уголовниками. Югорчанам не понравилось, что дети разговаривают матом.

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Жители Ханты-Мансийска жалуются на подростков, которые ломают детские площадки и не реагируют на замечания. Соответствующий пост появился в одной из местных групп «ВКонтакте». «Вот так ломают детские площадки на улице Анны Коньковой. На замечания не реагируют совсем. А трогать подростков естественно нельзя, хуже только себе сделаешь», — пишет анонимный автор. Некоторые из комментаторов советуют найти родителей и оштрафовать на «кругленькую сумму». Другие требуют физических наказаний для подростков. Ранее жители Мегиона (ХМАО) сравнили подростков с уголовниками. Югорчанам не понравилось, что дети разговаривают матом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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