Жители ХМАО жалуются на подростков

В сети появилось видео, где подростки ломают детскую площадку. (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Ханты-Мансийска жалуются на подростков, которые ломают детские площадки и не реагируют на замечания. Соответствующий пост появился в одной из местных групп «ВКонтакте».

«Вот так ломают детские площадки на улице Анны Коньковой. На замечания не реагируют совсем. А трогать подростков естественно нельзя, хуже только себе сделаешь», — пишет анонимный автор.

Некоторые из комментаторов советуют найти родителей и оштрафовать на «кругленькую сумму». Другие требуют физических наказаний для подростков.

Ранее жители Мегиона (ХМАО) сравнили подростков с уголовниками. Югорчанам не понравилось, что дети разговаривают матом.