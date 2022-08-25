В ХМАО подростков сравнили с уголовниками из-за поведения

Автор поста из-за поведения сравнил подростков с уголовниками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Мегиона (ХМАО) возмущены поведением детей на одной из городских площадок. Пост об этом опубликован в группе «Типичный Мегион» в соцсети «ВКонтакте».

«Прошу обратить внимание родителей „деток“, которые ежедневно „гуляют“ на площадке возле музыкальной школы, лет 12-14 (примерно), одна компания. С маленькими детьми невозможно там находиться и поиграть, ибо такой мат стоит, что уши вянут. Люди делают замечание — им побоку! Помимо отборнейшего мата ведут себя как „пересидки“ какие-то: девочки сидят на мальчиках, плюются, курят», — написал анонимный автор.

«Полностью поддерживаю, это ужас, перестали там гулять, когда сын у меня начал матом общаться», — прокомментировала Виктория Загорулько. «К сожалению, таких компаний хватает почти на каждой хорошей площадке», — поделилась Ангелина Карпова. «Многие сейчас потеряли стыд и совесть, не говоря уже об уважении к старшим», — написала Поля Федюшина.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель Ханты-Мансийска пожаловался на поведение детей в торговом центре «Небо». Видео с детьми анонимный пользователь выложил в соцсети.