27 августа 2022
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25 августа 2022

Жители Нижневартовска требуют от РЖД построить переход на вокзале

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Нижневартовск, железнодорожный вокзал, город нижневартовск, жд вокзал
Жители города вынуждены идти на третий путь по первым двум Фото:

Жители Нижневартовска (ХМАО) требуют построить надземный переход на третий путь железнодорожного вокзала. Пост появился в одной из городских групп.

«Хотелось бы обратиться к администрации Нижневартовска и руководству РЖД. У нас неплохой железнодорожный вокзал, но почему за столько лет никто не удосужился построить хотя бы надземный переход на третий путь?» — пишет анонимный автор поста.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске закрыли проезд на парковку железнодорожного вокзала с 7:00 до 16:30. Это связано с тем, что в город приезжал ретропоезд «Эшелон Победы».

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Жители Нижневартовска (ХМАО) требуют построить надземный переход на третий путь железнодорожного вокзала. Пост появился в одной из городских групп. «Хотелось бы обратиться к администрации Нижневартовска и руководству РЖД. У нас неплохой железнодорожный вокзал, но почему за столько лет никто не удосужился построить хотя бы надземный переход на третий путь?» — пишет анонимный автор поста. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске закрыли проезд на парковку железнодорожного вокзала с 7:00 до 16:30. Это связано с тем, что в город приезжал ретропоезд «Эшелон Победы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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