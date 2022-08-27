Жители Нижневартовска требуют от РЖД построить переход на вокзале

Жители города вынуждены идти на третий путь по первым двум
Жители Нижневартовска (ХМАО) требуют построить надземный переход на третий путь железнодорожного вокзала. Пост появился в одной из городских групп.
«Хотелось бы обратиться к администрации Нижневартовска и руководству РЖД. У нас неплохой железнодорожный вокзал, но почему за столько лет никто не удосужился построить хотя бы надземный переход на третий путь?» — пишет анонимный автор поста.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске закрыли проезд на парковку железнодорожного вокзала с 7:00 до 16:30. Это связано с тем, что в город приезжал ретропоезд «Эшелон Победы».
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