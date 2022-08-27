Жители Нижневартовска требуют от РЖД построить переход на вокзале

28 августа 2022 в 07:03 Размер текста - 17 +

Жители города вынуждены идти на третий путь по первым двум Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители Нижневартовска (ХМАО) требуют построить надземный переход на третий путь железнодорожного вокзала. Пост появился в одной из городских групп. «Хотелось бы обратиться к администрации Нижневартовска и руководству РЖД. У нас неплохой железнодорожный вокзал, но почему за столько лет никто не удосужился построить хотя бы надземный переход на третий путь?» — пишет анонимный автор поста. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске закрыли проезд на парковку железнодорожного вокзала с 7:00 до 16:30. Это связано с тем, что в город приезжал ретропоезд «Эшелон Победы».

Жители Нижневартовска (ХМАО) требуют построить надземный переход на третий путь железнодорожного вокзала. Пост появился в одной из городских групп. «Хотелось бы обратиться к администрации Нижневартовска и руководству РЖД. У нас неплохой железнодорожный вокзал, но почему за столько лет никто не удосужился построить хотя бы надземный переход на третий путь?» — пишет анонимный автор поста. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске закрыли проезд на парковку железнодорожного вокзала с 7:00 до 16:30. Это связано с тем, что в город приезжал ретропоезд «Эшелон Победы».