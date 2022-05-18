В Нижневартовске на 6,5 часов закроют проезд к ЖД вокзалу. Причина

19 мая 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

Проезд на парковку ЖД вокзала закроют с 7:00 до 16:30 Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Нижневартовске 22 мая закроют проезд на парковку железнодорожного вокзала с 7:00 до 16:30. Это связано с тем, что в город приезжает ретропоезд «Эшелон Победы», сообщили в местной мэрии. «Для обеспечения безопасности горожан во время прибытия ретропоезда „Эшелон Победы“ автомобильный проезд к железнодорожному вокзалу Нижневартовска будет перекрыт. Всем желающим принять участие в праздничной программе рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте и проявить понимание», — говорится в сообщении. «Эшелон Победы» — историческая реконструкция атмосферы мая 1945 года. Тогда на вокзалах Советского Союза похожие поезда встречали с цветами и под звуки вальса. В Югре состав сделает несколько остановок: 20 мая поезд будет в Сургуте, 22 мая в Нижневартовске. Состав будет стоять на первом пути станции «Нижневартовск-1» с 10 до 16 часов. Фото: департамент общественных и массовых коммуникаций администрации Нижневартовска

В Нижневартовске 22 мая закроют проезд на парковку железнодорожного вокзала с 7:00 до 16:30. Это связано с тем, что в город приезжает ретропоезд «Эшелон Победы», сообщили в местной мэрии. «Для обеспечения безопасности горожан во время прибытия ретропоезда „Эшелон Победы“ автомобильный проезд к железнодорожному вокзалу Нижневартовска будет перекрыт. Всем желающим принять участие в праздничной программе рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте и проявить понимание», — говорится в сообщении. «Эшелон Победы» — историческая реконструкция атмосферы мая 1945 года. Тогда на вокзалах Советского Союза похожие поезда встречали с цветами и под звуки вальса. В Югре состав сделает несколько остановок: 20 мая поезд будет в Сургуте, 22 мая в Нижневартовске. Состав будет стоять на первом пути станции «Нижневартовск-1» с 10 до 16 часов.