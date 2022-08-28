В ХМАО пермяки поставили рыболовный рекорд. Фото

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Форелевая ферма на реке Куба. Свердловская область, Михайловск, рыбалка, рыба, форель
Рыбак из Перми выловили в Октябрьском районе ХМАО огромных щук Фото:

В ХМАО рыбаки из Перми поймали крупных щук и установили личный рыболовный рекорд. Об этом сообщил пермяк Андрей Лузин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сгоняли в конце лета в ХМАО, обновили свои рекорды по рыбе. Рыба очень быстро куда-то перемещается. Последние 2 дня приблизились к разгадке, на что ловить рыбу покрупнее», — написал в соцсети Лузин.

Рыбак, отвечая на вопрос пользователей в комментариях к посту, признался, что рыбу он поймал в Октябрьском районе ХМАО. Также он сообщил, что вся крупная рыба была отпущена.

Ранее URA.RU рассказало, что рыбак из Перми Александр Пинаев выловил около двух десятков щук. Он рыбачил на Оби в районе села Каменного.

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Фото:

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В ХМАО рыбаки из Перми поймали крупных щук и установили личный рыболовный рекорд. Об этом сообщил пермяк Андрей Лузин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Сгоняли в конце лета в ХМАО, обновили свои рекорды по рыбе. Рыба очень быстро куда-то перемещается. Последние 2 дня приблизились к разгадке, на что ловить рыбу покрупнее», — написал в соцсети Лузин. Рыбак, отвечая на вопрос пользователей в комментариях к посту, признался, что рыбу он поймал в Октябрьском районе ХМАО. Также он сообщил, что вся крупная рыба была отпущена. Ранее URA.RU рассказало, что рыбак из Перми Александр Пинаев выловил около двух десятков щук. Он рыбачил на Оби в районе села Каменного.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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