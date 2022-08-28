В ХМАО пермяки поставили рыболовный рекорд. Фото

28 августа 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

Рыбак из Перми выловили в Октябрьском районе ХМАО огромных щук Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В ХМАО рыбаки из Перми поймали крупных щук и установили личный рыболовный рекорд. Об этом сообщил пермяк Андрей Лузин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Сгоняли в конце лета в ХМАО, обновили свои рекорды по рыбе. Рыба очень быстро куда-то перемещается. Последние 2 дня приблизились к разгадке, на что ловить рыбу покрупнее», — написал в соцсети Лузин. Рыбак, отвечая на вопрос пользователей в комментариях к посту, признался, что рыбу он поймал в Октябрьском районе ХМАО. Также он сообщил, что вся крупная рыба была отпущена. Ранее URA.RU рассказало, что рыбак из Перми Александр Пинаев выловил около двух десятков щук. Он рыбачил на Оби в районе села Каменного. Фото: Андрей Лузин, ВК Фото: Андрей Лузин, ВК

В ХМАО рыбаки из Перми поймали крупных щук и установили личный рыболовный рекорд. Об этом сообщил пермяк Андрей Лузин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Сгоняли в конце лета в ХМАО, обновили свои рекорды по рыбе. Рыба очень быстро куда-то перемещается. Последние 2 дня приблизились к разгадке, на что ловить рыбу покрупнее», — написал в соцсети Лузин. Рыбак, отвечая на вопрос пользователей в комментариях к посту, признался, что рыбу он поймал в Октябрьском районе ХМАО. Также он сообщил, что вся крупная рыба была отпущена. Ранее URA.RU рассказало, что рыбак из Перми Александр Пинаев выловил около двух десятков щук. Он рыбачил на Оби в районе села Каменного.