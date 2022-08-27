В челябинской тюрьме покончил с собой заключенный

Тело осужденного нашли в одном из помещений учреждения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В тюрьме ГУФСИН, которая расположена на территории Верхнеуральска (Челябинская область), покончил с собой заключенный. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Тело 42-летнего осужденного нашли в одном из помещений ФКУ „Тюрьма“ ГУФСИН по Челябинской области вечером 27 августа. Мужчина совершил суицид, реанимационные мероприятия не принесли результата», — рассказал источник.

В пресс-службы Следственного управления СКР по области и ГУФСИН региона направлены запросы. Комментарии будут предоставлены позднее.

Обновлено в 12:27 (по уральскому времени): как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области, осужденный отбывал наказание по приговору суда за уклонение от уплаты алиментов на участке колонии-поселения при ИК-18 Верхнеуральска. После обнаружения мужчины без признаков жизни, были проведены реанимационные мероприятия, но к успеху они не привели. По факту смерти проводится проверка.