27 августа 2022
26 августа 2022

В челябинской тюрьме покончил с собой заключенный

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный аэропорт Челябинск им. И.В. Курчатова. Челябинск, колючая проволока, тюрьма, забор
Тело осужденного нашли в одном из помещений учреждения Фото:

В тюрьме ГУФСИН, которая расположена на территории Верхнеуральска (Челябинская область), покончил с собой заключенный. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Тело 42-летнего осужденного нашли в одном из помещений ФКУ „Тюрьма“ ГУФСИН по Челябинской области вечером 27 августа. Мужчина совершил суицид, реанимационные мероприятия не принесли результата», — рассказал источник.

В пресс-службы Следственного управления СКР по области и ГУФСИН региона направлены запросы. Комментарии будут предоставлены позднее.

Обновлено в 12:27 (по уральскому времени): как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области, осужденный отбывал наказание по приговору суда за уклонение от уплаты алиментов на участке колонии-поселения при ИК-18 Верхнеуральска. После обнаружения мужчины без признаков жизни, были проведены реанимационные мероприятия, но к успеху они не привели. По факту смерти проводится проверка.

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В тюрьме ГУФСИН, которая расположена на территории Верхнеуральска (Челябинская область), покончил с собой заключенный. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Тело 42-летнего осужденного нашли в одном из помещений ФКУ „Тюрьма“ ГУФСИН по Челябинской области вечером 27 августа. Мужчина совершил суицид, реанимационные мероприятия не принесли результата», — рассказал источник. В пресс-службы Следственного управления СКР по области и ГУФСИН региона направлены запросы. Комментарии будут предоставлены позднее. Обновлено в 12:27 (по уральскому времени): как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области, осужденный отбывал наказание по приговору суда за уклонение от уплаты алиментов на участке колонии-поселения при ИК-18 Верхнеуральска. После обнаружения мужчины без признаков жизни, были проведены реанимационные мероприятия, но к успеху они не привели. По факту смерти проводится проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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