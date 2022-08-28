Синоптики предупредили россиян об экстремальном похолодании

28 августа 2022 в 12:13 Размер текста - 17 +

За неделю в Москве похолодает на 12 градусов, сообщил Александр Шувалов Фото: Владимир Андреев © URA.RU За неделю температура воздуха в Москве опустится с 27 до 15 градусов. Об этом рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Резкое похолодание ожидается и в ряде других регионов России. «Предстоящая рабочая неделя станет переломной во всех отношениях. Произойдет беспрецедентно быстрое похолодание и переход к настоящей осенней погоде. Температура будет стремительно меняться и пройдет путь от 27 до 15 градусов ближе к концу рабочей недели. В то же время к середине недели стоит ожидать начала долгожданных дождей. Также возможны кратковременные грозы», — сказал Шувалов в беседе с NEWS.RU . По данным «Яндекс.Погоды», похолодание также ожидается в Свердловской области. К концу следующей недели в Екатеринбурге температура опустится до +14 градусов. В Челябинской области температура опустится на 12 градусов, в Пермском крае на 18 градусов. В Тюмени к концу следующей недели ожидается +14 градусов, в Кургане +17. В Ханты-Мансийске температура опуститься до 10 градусов тепла, всю неделю синоптики обещают небольшие дожди. На Ямале средняя температура на следующей неделе составит +9 градусов. Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Николай Терешонок в беседе с URA.RU заявил, что в центральной части России в сентябре средняя температура составит 12 градусов тепла. Климатолог отметил, что в сентябре ожидаются обильные дожди, так как летом их почти не было. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За неделю температура воздуха в Москве опустится с 27 до 15 градусов. Об этом рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Резкое похолодание ожидается и в ряде других регионов России. «Предстоящая рабочая неделя станет переломной во всех отношениях. Произойдет беспрецедентно быстрое похолодание и переход к настоящей осенней погоде. Температура будет стремительно меняться и пройдет путь от 27 до 15 градусов ближе к концу рабочей недели. В то же время к середине недели стоит ожидать начала долгожданных дождей. Также возможны кратковременные грозы», — сказал Шувалов в беседе с NEWS.RU. По данным «Яндекс.Погоды», похолодание также ожидается в Свердловской области. К концу следующей недели в Екатеринбурге температура опустится до +14 градусов. В Челябинской области температура опустится на 12 градусов, в Пермском крае на 18 градусов. В Тюмени к концу следующей недели ожидается +14 градусов, в Кургане +17. В Ханты-Мансийске температура опуститься до 10 градусов тепла, всю неделю синоптики обещают небольшие дожди. На Ямале средняя температура на следующей неделе составит +9 градусов. Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Николай Терешонок в беседе с URA.RU заявил, что в центральной части России в сентябре средняя температура составит 12 градусов тепла. Климатолог отметил, что в сентябре ожидаются обильные дожди, так как летом их почти не было.