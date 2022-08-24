Климатолог рассказал, каким будет бабье лето в России

25 августа 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

На границе действия циклона и антициклона будут дожди и ветер, сказал Николай Терешонок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В сентябре ожидается комфортная прохладная погода, но с осадками. Об этом сообщил URA.RU начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Николай Терешонок. «Касаемо сентября, будет в основном средняя температура около 12 градусов. Это в Москве и Центральном регионе. Но на фоне того, что жарко было последнее время, сентябрь будет более менее комфортным, прохладным. Явно осадки придут, потому что их долго не было. Бабье лето, думаю, что будет. После жаркого периода наступает холодный. Обязательно будет компенсация. Это всегда так. Поэтому следует ожидать и понижения температуры», — сказал Николай Терешонок. Климатолог объяснил, что в первый месяц осени следует ожидать влияния циклона. «Однозначно, когда произойдет смена погоды, антициклон будет оттесняться циклоном. Наверняка это будет в сентябре, скорее всего в начале. Явно произойдут катаклизмы, а именно: обязательно на границе действия антициклона и циклона активизируются фронты и происходит сильное выпадение осадков, сильный ветер», — объяснил эксперт. Собеседник агентства также рассказал, каким был сентябрь в предыдущие годы. «Самый холодный был в 1993 году. Тогда средняя температура была за месяц +7 градусов. Это мало. А самый теплый — в 1938 году. Тогда было +14,9 градуса. Абсолютный максимум — +32 градуса в начале 7 сентября 1938 года, а минимум — 29 сентября 1981 года — 5,7 градуса со знаком минус», — отметил Терешонок. Бабье лето в России обычно проходит в сентябре и длится обычно одну-две недели. Этот период характеризуется теплой и сухой погодой. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал длительный бархатный сезон, так как сильно прогретый водный слой будет отдавать тепло в атмосферу дольше обычного. Также синоптик, метеоролог Александр Ильин предупредил северные регионы РФ о скором приходе первого снега. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В сентябре ожидается комфортная прохладная погода, но с осадками. Об этом сообщил URA.RU начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Николай Терешонок. «Касаемо сентября, будет в основном средняя температура около 12 градусов. Это в Москве и Центральном регионе. Но на фоне того, что жарко было последнее время, сентябрь будет более менее комфортным, прохладным. Явно осадки придут, потому что их долго не было. Бабье лето, думаю, что будет. После жаркого периода наступает холодный. Обязательно будет компенсация. Это всегда так. Поэтому следует ожидать и понижения температуры», — сказал Николай Терешонок. Климатолог объяснил, что в первый месяц осени следует ожидать влияния циклона. «Однозначно, когда произойдет смена погоды, антициклон будет оттесняться циклоном. Наверняка это будет в сентябре, скорее всего в начале. Явно произойдут катаклизмы, а именно: обязательно на границе действия антициклона и циклона активизируются фронты и происходит сильное выпадение осадков, сильный ветер», — объяснил эксперт. Собеседник агентства также рассказал, каким был сентябрь в предыдущие годы. «Самый холодный был в 1993 году. Тогда средняя температура была за месяц +7 градусов. Это мало. А самый теплый — в 1938 году. Тогда было +14,9 градуса. Абсолютный максимум — +32 градуса в начале 7 сентября 1938 года, а минимум — 29 сентября 1981 года — 5,7 градуса со знаком минус», — отметил Терешонок. Бабье лето в России обычно проходит в сентябре и длится обычно одну-две недели. Этот период характеризуется теплой и сухой погодой. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал длительный бархатный сезон, так как сильно прогретый водный слой будет отдавать тепло в атмосферу дольше обычного. Также синоптик, метеоролог Александр Ильин предупредил северные регионы РФ о скором приходе первого снега.