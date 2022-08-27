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Мэр Сургута сообщил о победе пилотов из ХМАО на чемпионате РФ

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Пилоты из ХМАО победили на чемпионате России по самолетному спорту Фото:

Летчики ХМАО стали лучшими на чемпионате России по самолетному спорту, прошедшем в Сургуте. Об этом сообщил глава Сургута Андрей Филатов в социальных сетях.

« Наши спортсмены Александр Мякишев, Иван Барсов и Сергей Гуров — стали первыми в командном зачете. У нас также много индивидуальных побед», — написал Филатов в своем telegram-канале.

По итогам соревнований, в командном зачете победила команда ХМАО, серебро получили пилоты из Санкт-Петербурга, третье место заняли летчики из Воронежской области. В индивидуальном зачете отличились Анастасия Бегункова и Елена Диколенко.

Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте показала свое мастерство пилотажная группа «Русские Витязи». Летчики принимали участие в праздновании Дня города.

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Летчики ХМАО стали лучшими на чемпионате России по самолетному спорту, прошедшем в Сургуте. Об этом сообщил глава Сургута Андрей Филатов в социальных сетях. « Наши спортсмены Александр Мякишев, Иван Барсов и Сергей Гуров — стали первыми в командном зачете. У нас также много индивидуальных побед», — написал Филатов в своем telegram-канале. По итогам соревнований, в командном зачете победила команда ХМАО, серебро получили пилоты из Санкт-Петербурга, третье место заняли летчики из Воронежской области. В индивидуальном зачете отличились Анастасия Бегункова и Елена Диколенко. Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте показала свое мастерство пилотажная группа «Русские Витязи». Летчики принимали участие в праздновании Дня города.
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