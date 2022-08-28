Источник: Мариуполь и Ростов свяжут новой магистралью

Между Мариуполем и Ростовом проложат новую двухполосную магистраль Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Мариуполь и Ростовскую область свяжут обновленной, двухполосной магистралью. Об этом URA.RU рассказал источник в администрации Мариуполя.

«В настоящий момент дорожно-строительные организации из Санкт Петербурга проводят активные работы по восстановлению самой важной логистической артерии для нас: дороги между Ростовской областью и Мариуполем. Дорожное полотно было разбито взрывами, на обочине валялась подбитая и брошенная техника, а обочина вблизи автодороги была частично заминирована. Сейчас трасса расчищена, уложено почти 60% асфальтового покрытия на двухстороннем направлении. Планируется, что столь важная для Мариуполя автодорога будет окончательно восстановлена уже к 5—7 сентября», — рассказал источник.

Мариуполь перешел под контроль российских войск в ходе специальной операции на Украине. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном освобождении города. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что к 2025 году в Мариуполе планируют восстановить жилой фонд, водоснабжение и электричество.