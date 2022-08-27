27 августа 2022
26 августа 2022

В Магнитогорске ребенок выпал с четвертого этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытые окна. Челябинск, жара, балкон, окна, лето, открытые окна
Девочка осталась без внимания взрослых на короткое время Фото:

В Магнитогорске четырехлетняя девочка выпала из окна на четвертом этаже. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Происшествие случилось вечером 27 августа в одном из домов по улице Советской. Девочка 2018 года рождения выпала из окна квартиры на четвертом этаже, облокотившись на москитную сетку. Пострадавшая доставлена в больницу», — рассказали в пресс-службе.

Семья, где произошел несчастный случай, благополучная. С родителями ребенка сотрудниками полиции проведена профилактическая беседа.

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В Магнитогорске четырехлетняя девочка выпала из окна на четвертом этаже. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Происшествие случилось вечером 27 августа в одном из домов по улице Советской. Девочка 2018 года рождения выпала из окна квартиры на четвертом этаже, облокотившись на москитную сетку. Пострадавшая доставлена в больницу», — рассказали в пресс-службе. Семья, где произошел несчастный случай, благополучная. С родителями ребенка сотрудниками полиции проведена профилактическая беседа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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