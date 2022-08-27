В Магнитогорске ребенок выпал с четвертого этажа

Девочка осталась без внимания взрослых на короткое время
В Магнитогорске четырехлетняя девочка выпала из окна на четвертом этаже. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
«Происшествие случилось вечером 27 августа в одном из домов по улице Советской. Девочка 2018 года рождения выпала из окна квартиры на четвертом этаже, облокотившись на москитную сетку. Пострадавшая доставлена в больницу», — рассказали в пресс-службе.
Семья, где произошел несчастный случай, благополучная. С родителями ребенка сотрудниками полиции проведена профилактическая беседа.
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