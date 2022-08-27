27 августа 2022
26 августа 2022

В Копейске накрыли цех по розливу паленой водки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, автомобиль, полиция
Подпольный цех нашли сотрудники полиции Фото:

В Копейске сотрудники полиции пресекли деятельность подпольного цеха по розливу и продаже контрафактного спиртного. Из оборота изъято 13,5 тысячи бутылок немаркированной алкогольного продукции, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сотрудники УЭБиПК установили жителя Копейска, который в незаконном цехе в промзоне Копейска сбывал спиртное под марками известных брендов. Изъято 13,5 тысячи бутылок емкостью 0,5 литра, еврокубы и насосная станция для розлива спиртосодержащей жидкости. От незаконной деятельности подозреваемым получен доход на сумму более 3,2 млн рублей», — рассказали в пресс-службе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки). Мужчине 47 лет, он отпущен под подписку о невыезде. Сейчас устанавливаются его соучастники.

На контрафакт наклеивали этикетки известных брендов
Спирт разливали при помощи специальной насосной станции

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В Копейске сотрудники полиции пресекли деятельность подпольного цеха по розливу и продаже контрафактного спиртного. Из оборота изъято 13,5 тысячи бутылок немаркированной алкогольного продукции, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Сотрудники УЭБиПК установили жителя Копейска, который в незаконном цехе в промзоне Копейска сбывал спиртное под марками известных брендов. Изъято 13,5 тысячи бутылок емкостью 0,5 литра, еврокубы и насосная станция для розлива спиртосодержащей жидкости. От незаконной деятельности подозреваемым получен доход на сумму более 3,2 млн рублей», — рассказали в пресс-службе. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки). Мужчине 47 лет, он отпущен под подписку о невыезде. Сейчас устанавливаются его соучастники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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