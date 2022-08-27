Подпольный цех нашли сотрудники полиции Фото: Илья Московец © URA.RU

В Копейске сотрудники полиции пресекли деятельность подпольного цеха по розливу и продаже контрафактного спиртного. Из оборота изъято 13,5 тысячи бутылок немаркированной алкогольного продукции, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сотрудники УЭБиПК установили жителя Копейска, который в незаконном цехе в промзоне Копейска сбывал спиртное под марками известных брендов. Изъято 13,5 тысячи бутылок емкостью 0,5 литра, еврокубы и насосная станция для розлива спиртосодержащей жидкости. От незаконной деятельности подозреваемым получен доход на сумму более 3,2 млн рублей», — рассказали в пресс-службе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки). Мужчине 47 лет, он отпущен под подписку о невыезде. Сейчас устанавливаются его соучастники.

На контрафакт наклеивали этикетки известных брендов ГУ МВД по Челябинской области