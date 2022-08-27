В Кургане перекроют три участка улицы Коли Мяготина

28 августа 2022 в 17:54 Размер текста - 17 +

Три участка улицы в Кургане будут закрыты для замены труб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане с 29 августа закроют для движения три участка улицы Коли Мяготина, чтобы заменить трубы. Информацию об этом опубликовала компания «Водный Союз» на своем сайте. «За все время проведения запланированных мероприятий на сетях по улице Коли Мяготина планируется установить порядка 60 новых канализационных и водопроводных колодцев. Уложенные вместо ветхих полиэтиленовые трубы имеют гарантированный срок эксплуатации более 50 лет», — написано на сайте. С 29 августа будут перекрыты следующие участки: от ул. Пролетарской до ул. Ленина до 31 декабря, от ул. Красина до ул. Тобольной до 1 декабря и от ул. Тобольной до ул. Зорге до 1 марта 2023 года. При этом перекрестки Ленина—Коли Мяготина и Красина—Коли Мяготина останутся проезжими. «Водный Союз» планирует потратить более 600 млн рублей на ремонт сетей. Планы компания построила на три года.

В Кургане с 29 августа закроют для движения три участка улицы Коли Мяготина, чтобы заменить трубы. Информацию об этом опубликовала компания «Водный Союз» на своем сайте. «За все время проведения запланированных мероприятий на сетях по улице Коли Мяготина планируется установить порядка 60 новых канализационных и водопроводных колодцев. Уложенные вместо ветхих полиэтиленовые трубы имеют гарантированный срок эксплуатации более 50 лет», — написано на сайте. С 29 августа будут перекрыты следующие участки: от ул. Пролетарской до ул. Ленина до 31 декабря, от ул. Красина до ул. Тобольной до 1 декабря и от ул. Тобольной до ул. Зорге до 1 марта 2023 года. При этом перекрестки Ленина—Коли Мяготина и Красина—Коли Мяготина останутся проезжими. «Водный Союз» планирует потратить более 600 млн рублей на ремонт сетей. Планы компания построила на три года.