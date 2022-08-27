Глава Нефтеюганского района поделилась рецептом маринада для домашних солений
Глава Нефтеюганского района ХМАО Алла Бочко похвасталась домашними заготовками и поделилась рецептом маринада. Об этом она написала в своем telegram-канале.
«Хочу поделиться проверенным и несложным рецептом маринада: в трехлитровую банку нужно добавить по две столовые ложки сахара и соли и 70 миллилитров уксуса», — сообщила Бочко подписчикам. Маринад нужно довести до кипения.
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Глава Нефтеюганского района показала домашние маринады по своему рецепту
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