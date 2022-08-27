27 августа 2022
26 августа 2022

Глава района ХМАО поделилась секретом маринада. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Круглый стол РБК в ресторане Дача. Тюмень, соленья, соления, консервированные овощи, соленые огурцы, соленые помидоры
Глава Нефтеюганского района поделилась рецептом маринада для домашних солений Фото:

Глава Нефтеюганского района ХМАО Алла Бочко похвасталась домашними заготовками и поделилась рецептом маринада. Об этом она написала в своем telegram-канале.

«Хочу поделиться проверенным и несложным рецептом маринада: в трехлитровую банку нужно добавить по две столовые ложки сахара и соли и 70 миллилитров уксуса», — сообщила Бочко подписчикам. Маринад нужно довести до кипения.

Ранее URA.RU рассказало про главу Урайского района Тимура Закирзянова. Он похвастался урожаем вишни, собранным на своем участке.

Глава Нефтеюганского района показала домашние маринады по своему рецепту
Фото:

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

Глава Нефтеюганского района ХМАО Алла Бочко похвасталась домашними заготовками и поделилась рецептом маринада. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Хочу поделиться проверенным и несложным рецептом маринада: в трехлитровую банку нужно добавить по две столовые ложки сахара и соли и 70 миллилитров уксуса», — сообщила Бочко подписчикам. Маринад нужно довести до кипения. Ранее URA.RU рассказало про главу Урайского района Тимура Закирзянова. Он похвастался урожаем вишни, собранным на своем участке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...