Глава Нефтеюганского района поделилась рецептом маринада для домашних солений Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Глава Нефтеюганского района ХМАО Алла Бочко похвасталась домашними заготовками и поделилась рецептом маринада. Об этом она написала в своем telegram-канале.

«Хочу поделиться проверенным и несложным рецептом маринада: в трехлитровую банку нужно добавить по две столовые ложки сахара и соли и 70 миллилитров уксуса», — сообщила Бочко подписчикам. Маринад нужно довести до кипения.

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