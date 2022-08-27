В одном из дворов Перми мотоциклист врезался в автомобиль

28 августа 2022 в 19:30 Размер текста - 17 +

Мужчину 1987 года рождения увезли в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми в одном из дворов по улице Писарева мотоциклист врезался в автомобиль. Информацию об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Пермскому краю. «В 14:35 в районе двора по улице Писарева водитель мотоцикла Suzuki не выдержал боковой интервал и столкнулся с автомобилем Kia Sportage», — рассказывают в ведомстве. Мотоциклиста 1987 года рождения с травмами увезли в больницу. Водитель автомобиля не пострадал. На данный момент ведомством проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU писало, что в Перми в ДТП погибли два человека. Водитель и пассажир легковушки скончались на месте из-за столкновения с грузовым автомобилем.

В Перми в одном из дворов по улице Писарева мотоциклист врезался в автомобиль. Информацию об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Пермскому краю. «В 14:35 в районе двора по улице Писарева водитель мотоцикла Suzuki не выдержал боковой интервал и столкнулся с автомобилем Kia Sportage», — рассказывают в ведомстве. Мотоциклиста 1987 года рождения с травмами увезли в больницу. Водитель автомобиля не пострадал. На данный момент ведомством проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU писало, что в Перми в ДТП погибли два человека. Водитель и пассажир легковушки скончались на месте из-за столкновения с грузовым автомобилем.