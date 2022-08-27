27 августа 2022
26 августа 2022

В одном из дворов Перми мотоциклист врезался в автомобиль

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария с участием мотоциклистов. Курган, мотоциклист, дтп, мотоциклетный шлем, мотоцикл
Мужчину 1987 года рождения увезли в больницу Фото:

В Перми в одном из дворов по улице Писарева мотоциклист врезался в автомобиль. Информацию об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Пермскому краю.

«В 14:35 в районе двора по улице Писарева водитель мотоцикла Suzuki не выдержал боковой интервал и столкнулся с автомобилем Kia Sportage», — рассказывают в ведомстве. Мотоциклиста 1987 года рождения с травмами увезли в больницу.

Водитель автомобиля не пострадал. На данный момент ведомством проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU писало, что в Перми в ДТП погибли два человека. Водитель и пассажир легковушки скончались на месте из-за столкновения с грузовым автомобилем.

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В Перми в одном из дворов по улице Писарева мотоциклист врезался в автомобиль. Информацию об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Пермскому краю. «В 14:35 в районе двора по улице Писарева водитель мотоцикла Suzuki не выдержал боковой интервал и столкнулся с автомобилем Kia Sportage», — рассказывают в ведомстве. Мотоциклиста 1987 года рождения с травмами увезли в больницу. Водитель автомобиля не пострадал. На данный момент ведомством проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU писало, что в Перми в ДТП погибли два человека. Водитель и пассажир легковушки скончались на месте из-за столкновения с грузовым автомобилем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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