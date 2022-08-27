Школы из ЯНАО попали в топ-20 по выпускникам, поступившим в вузы

Гимназия Нового Уренгоя и Обдорская гимназия Салехарда (ЯНАО) вошли в топ-20 школ УрФО, подготовивших наибольшее количество выпускников, поступивших в различные вузы РФ. Об этом сообщает telegram-канал департамента образования ЯНАО со ссылкой на исследование рейтингового агентства RAEX.
«В топ-20 школ Уральского федерального округа по количеству поступивших в ведущие вузы России (2022 год) вошли гимназия (Новый Уренгой) и Обдорская гимназия (Салехард)», — сообщает департамент образования. Среди лучших школ Ямала, помимо названных, RAEX назвало многопрофильный лицей Муравленко.
Гимназия Нового Уренгоя попала в топ-300 лучших школ России. Гимназия заняла 275-е место.
Ранее URA.RU сообщило, что школы ЯНАО не вошли в топ-200 по количеству выпускников, поступивших в вузы в РФ. Также в топ не попала Курганская область.
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