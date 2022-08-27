27 августа 2022
26 августа 2022

Школы из ЯНАО попали в топ-20 по выпускникам, поступившим в вузы

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый Уренгой. Гимназия. Класс Газпрома. Администрация города
Гимназия Нового Уренгоя вошла в топ-20 по конкурентоспособности выпускников по УрФО Фото:

Гимназия Нового Уренгоя и Обдорская гимназия Салехарда (ЯНАО) вошли в топ-20 школ УрФО, подготовивших наибольшее количество выпускников, поступивших в различные вузы РФ. Об этом сообщает telegram-канал департамента образования ЯНАО со ссылкой на исследование рейтингового агентства RAEX.

«В топ-20 школ Уральского федерального округа по количеству поступивших в ведущие вузы России (2022 год) вошли гимназия (Новый Уренгой) и Обдорская гимназия (Салехард)», — сообщает департамент образования. Среди лучших школ Ямала, помимо названных, RAEX назвало многопрофильный лицей Муравленко.

Гимназия Нового Уренгоя попала в топ-300 лучших школ России. Гимназия заняла 275-е место.

Ранее URA.RU сообщило, что школы ЯНАО не вошли в топ-200 по количеству выпускников, поступивших в вузы в РФ. Также в топ не попала Курганская область.

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Гимназия Нового Уренгоя и Обдорская гимназия Салехарда (ЯНАО) вошли в топ-20 школ УрФО, подготовивших наибольшее количество выпускников, поступивших в различные вузы РФ. Об этом сообщает telegram-канал департамента образования ЯНАО со ссылкой на исследование рейтингового агентства RAEX. «В топ-20 школ Уральского федерального округа по количеству поступивших в ведущие вузы России (2022 год) вошли гимназия (Новый Уренгой) и Обдорская гимназия (Салехард)», — сообщает департамент образования. Среди лучших школ Ямала, помимо названных, RAEX назвало многопрофильный лицей Муравленко. Гимназия Нового Уренгоя попала в топ-300 лучших школ России. Гимназия заняла 275-е место. Ранее URA.RU сообщило, что школы ЯНАО не вошли в топ-200 по количеству выпускников, поступивших в вузы в РФ. Также в топ не попала Курганская область.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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