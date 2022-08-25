Школы ЯНАО и Кургана не попали в рейтинг по конкурентоспособности

Учебные заведения ЯНАО и Курганской области не вошли в рейтинг 200 школ по конкурентоспособности выпускников. Рейтинг составило агентство «РАЭКС-Аналитика».
«Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) выпустило рейтинг топ-200 школ по конкурентоспособности выпускников. В него вошли школы, чьи ученики наиболее успешно поступают в лучшие вузы России из рейтинга RAEX», — говорится в сообщении.
В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать. Там пообещали ответить позже.
Ранее сообщалось, что школы ЯНАО модернизируют ради федеральных проектов. В учебных заведениях региона планируют открыть 10 центров естественно-научной и технологической направленности.
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