Школы ЯНАО и Кургана не попали в рейтинг по конкурентоспособности 25 августа 2022 в 15:17 Размер текста - 17 + Выпускники, попавших в рейтинг школ, учатся в лучших вузах страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Учебные заведения ЯНАО и Курганской области не вошли в рейтинг 200 школ по конкурентоспособности выпускников. Рейтинг составило агентство «РАЭКС-Аналитика». «Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) выпустило рейтинг топ-200 школ по конкурентоспособности выпускников. В него вошли школы, чьи ученики наиболее успешно поступают в лучшие вузы России из рейтинга RAEX», — говорится в сообщении. В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать. Там пообещали ответить позже. Ранее сообщалось, что школы ЯНАО модернизируют ради федеральных проектов. В учебных заведениях региона планируют открыть 10 центров естественно-научной и технологической направленности. Учебные заведения ЯНАО и Курганской области не вошли в рейтинг 200 школ по конкурентоспособности выпускников. Рейтинг составило агентство «РАЭКС-Аналитика». «Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) выпустило рейтинг топ-200 школ по конкурентоспособности выпускников. В него вошли школы, чьи ученики наиболее успешно поступают в лучшие вузы России из рейтинга RAEX», — говорится в сообщении. В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать. Там пообещали ответить позже. Ранее сообщалось, что школы ЯНАО модернизируют ради федеральных проектов. В учебных заведениях региона планируют открыть 10 центров естественно-научной и технологической направленности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям