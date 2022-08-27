Причины выясняют сотрудники ДПС Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске 68-летний мужчина за рулем ВАЗ-2107 сбил двух человек на пешеходном переходе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ОГИБДД города.

«28 августе в 14:20 напротив дома на Молодогвардейцев, 9а водитель ВАЗ-2107, мужчина 1954 года рождения, совершил наезд на двух пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате с травмами госпитализирована женщина 1959 года рождения, данных по второму пешеходу не поступало», — рассказали в пресс-службе отдела ГИБДД.

Авария попала на камеры уличного наблюдения компании «Интерсвязь». На кадрах видно, что пешеходы переходят дорогу, предварительно оценив ситуацию. Машина в правом ряду останавливается перед ними, однако в левом ряду ВАЗ приближается на высокой скорости и сбивает пешеходов.