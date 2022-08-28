Метеорологи обещают дожди в ХМАО в последние дни лета

В первые дни осени обещают дождь Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ХМАО придет осенняя погода — уже в понедельник температура воздуха местами снизится до +11, а также ожидаются дожди и сильный ветер 14 м/с. Об этом сообщили в окружном Гидрометцентре.

«29 августа переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 4 — 9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 11—16 градусов, по восточной половине округа местами 4—9 градусов. Днем в восточной части региона до 11 градусов тепла, однако в западной половине округа все также тепло — до 27 градусов. Местами в регионе температура достигнет 17—22», — следует из прогноза погоды на сайте ведомства.

Тем временем в крупных городах региона, согласно данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», похолодание и дожди ожидается лишь к середине недели. В Ханты-Мансийске температура упадет до 11 градусов тепла, до конца недели прогнозируют дожди. В Сургуте также обещают дожди, температура в некоторые дни ниже 8 градусов тепла. В Нижневартовске +9 градусов в середине недели и дождь.



Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ожидались резкие перепады температуры. Похолодание ночью до двух градусов выше нуля сменялось дневной температурой до 20 градусов тепла.