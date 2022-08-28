National Interest: Европа не сможет поддерживать Украину без США

28 августа 2022 в 23:54 Размер текста - 17 +

В случае сокращения военной помощи США страны ЕС прекратят поддерживать Киев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В случае сокращения военной помощи США Украине страны Евросоюза прекратят поддерживать Киев самостоятельно. Такое предположение высказал обозреватель National Interest Марк Кац. «Если американская помощь Украине резко сократится или закончится, сомнительно, что европейские страны будут поддерживать Киев самостоятельно», — говорится в стране. Одним из факторов, способствующих разрыву отношений Украины и США, обозреватель называет возможное переизбрание экс-президента США Дональда Трампа в 2024 году. По словам Каца, бывший американский лидер симпатизирует президенту РФ Владимиру Путину и враждебно относится к главе Украины Владимиру Зеленскому. Это, в свою очередь, «может привести к снижению или прекращению американской поддержки Украины и таким образом позволить Москве одержать победу над Киевом», резюмировал автор. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. На протяжении этого времени страны Запада активно оказывают военную помощь Киеву. В частности, 24 августа президент США Джо Байден пообещал выделить военную помощь в виде трех миллиардов долларов, что стало крупнейшим траншем в сфере безопасности для Украины. Поддерживать Киев «до конца» пообещала и Германия, несмотря на то, что ранее заявляла об абсолютном дефиците запасов вооружения. Сообщалось, что европейские страны не смогут направить больше оружия на Украину, потому что их военные арсеналы почти пусты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В случае сокращения военной помощи США Украине страны Евросоюза прекратят поддерживать Киев самостоятельно. Такое предположение высказал обозреватель National Interest Марк Кац. «Если американская помощь Украине резко сократится или закончится, сомнительно, что европейские страны будут поддерживать Киев самостоятельно», — говорится в стране. Одним из факторов, способствующих разрыву отношений Украины и США, обозреватель называет возможное переизбрание экс-президента США Дональда Трампа в 2024 году. По словам Каца, бывший американский лидер симпатизирует президенту РФ Владимиру Путину и враждебно относится к главе Украины Владимиру Зеленскому. Это, в свою очередь, «может привести к снижению или прекращению американской поддержки Украины и таким образом позволить Москве одержать победу над Киевом», резюмировал автор. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. На протяжении этого времени страны Запада активно оказывают военную помощь Киеву. В частности, 24 августа президент США Джо Байден пообещал выделить военную помощь в виде трех миллиардов долларов, что стало крупнейшим траншем в сфере безопасности для Украины. Поддерживать Киев «до конца» пообещала и Германия, несмотря на то, что ранее заявляла об абсолютном дефиците запасов вооружения. Сообщалось, что европейские страны не смогут направить больше оружия на Украину, потому что их военные арсеналы почти пусты.