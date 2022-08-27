Глава МИД Германии: мы будем помогать Украине до последнего

28 августа 2022 в 09:51 Размер текста - 17 +

Германия будет продолжать оказывать военную помощь Украине, заявила Анналена Бербок Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия будет оказывать Украине помощь до тех пор, пока это необходимо. Такое заявление в интервью газете Bild am Sonntag сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. «Мы доставляем тяжелое вооружение. И я понимаю, что украинцы хотят больше поставок и быстрее. Украина защищает и нашу свободу тоже, наш миропорядок, и мы будем поддерживать ее материально и военным путем до тех пор, пока это необходимо», — сказал Бербок. При этом ранее Бербок заявила, что Германия испытывает «абсолютный дефицит» оружия из-за поставок на Украину. Президент Украины Владимир Зеленский также обвинял Германию в блокировке финансирования для Киева. Страны Евросоюза увеличили военную помощь Киеву после начала специальную операции на Украине. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что поддержка Евросоюза уже превысила 2,5 млрд евро. Украинские власти при этом заявили, что стране нужно не менее 9 млрд долларов ежемесячно для покрытия дефицита бюджета.

Германия будет оказывать Украине помощь до тех пор, пока это необходимо. Такое заявление в интервью газете Bild am Sonntag сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. «Мы доставляем тяжелое вооружение. И я понимаю, что украинцы хотят больше поставок и быстрее. Украина защищает и нашу свободу тоже, наш миропорядок, и мы будем поддерживать ее материально и военным путем до тех пор, пока это необходимо», — сказал Бербок. При этом ранее Бербок заявила, что Германия испытывает «абсолютный дефицит» оружия из-за поставок на Украину. Президент Украины Владимир Зеленский также обвинял Германию в блокировке финансирования для Киева. Страны Евросоюза увеличили военную помощь Киеву после начала специальную операции на Украине. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что поддержка Евросоюза уже превысила 2,5 млрд евро. Украинские власти при этом заявили, что стране нужно не менее 9 млрд долларов ежемесячно для покрытия дефицита бюджета.