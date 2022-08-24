ФРГ объявила абсолютный дефицит запасов оружия из-за Украины

25 августа 2022 в 05:39 Размер текста - 17 +

У Германии закончилось оружие для Украины Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия испытывает абсолютный дефицит оружия, поставки Украине находятся под угрозой. В этом призналась министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. «К сожалению, ситуация такова, что мы испытываем абсолютный дефицит собственных запасов», — заявила она в интервью телеканалу ZDF. Она отметила, что по этой причине поставки вооружений из ФРГ на Украину идут «по тонкой грани». Дипломат пояснила, что для Киева было бы лучше получить оружие как можно раньше, однако Берлин также должен планировать «в среднесрочной перспективе». В результате оборонная промышленность Германии запустила отдельное производство для поставок на Украину, добавила Бербок. Ранее представитель министра обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что ФРГ не сможет больше поставлять вооружение Киеву, несмотря на требование президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении его стране оружия и финансовой помощи. По ее словам, Бундесвер подошел «к допустимому пределу». Германия вместе с другими странами Запада увеличила военные поставки на Украину после начала российской спецоперации по освобождению территорий ДНР и ЛНР. Однако Европейские запасы оружия начинают заканчиваться, писала газета Financial Times.

Германия испытывает абсолютный дефицит оружия, поставки Украине находятся под угрозой. В этом призналась министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. «К сожалению, ситуация такова, что мы испытываем абсолютный дефицит собственных запасов», — заявила она в интервью телеканалу ZDF. Она отметила, что по этой причине поставки вооружений из ФРГ на Украину идут «по тонкой грани». Дипломат пояснила, что для Киева было бы лучше получить оружие как можно раньше, однако Берлин также должен планировать «в среднесрочной перспективе». В результате оборонная промышленность Германии запустила отдельное производство для поставок на Украину, добавила Бербок. Ранее представитель министра обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что ФРГ не сможет больше поставлять вооружение Киеву, несмотря на требование президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении его стране оружия и финансовой помощи. По ее словам, Бундесвер подошел «к допустимому пределу». Германия вместе с другими странами Запада увеличила военные поставки на Украину после начала российской спецоперации по освобождению территорий ДНР и ЛНР. Однако Европейские запасы оружия начинают заканчиваться, писала газета Financial Times.