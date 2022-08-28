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В Кургане уволенный служащий отсудил у ФНС почти 130 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Таблички и дома. Ханты-Мансийск, фнс, федеральная налоговая служба, вывеска
Курганское УФНС обязали заплатить сокращенному сотруднику Фото:

Попавший под сокращение сотрудник УФНС России по Курганской области отсудил у ведомства почти 130 тысяч рублей. Согласно документам, размещенным в картотеке судебных дел на сайте Курганского городского суда, истец отработал в управлении более четырех лет. По итогу процесса, суда встал на сторону заявителя, но требования удовлетворил частично.

«Взыскать с УФНС по Курганской области в пользу Н. компенсацию при увольнении в размере 84065 руб. 36 коп., отпускные в размере 15896 руб. 15 коп., компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 13032 руб. 98 коп., компенсацию за несвоевременную выплату компенсации при увольнении, отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск в размере 10257 руб. 36 коп., компенсацию морального вреда в размере 3000 руб.», — указано в судебном решении. Общая сумма выплат немногим превысила 126 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что сокращенный служащий межрайонной инспекции ФНС по Курганской области добился через суд выплат компенсаций и морального ущерба на сумму более 150 тысяч рублей. А бывшая сотрудница межрайонного отделения ИФНС в Кетовском районе добилась перерасчета выплаты и компенсаций после увольнения.

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Попавший под сокращение сотрудник УФНС России по Курганской области отсудил у ведомства почти 130 тысяч рублей. Согласно документам, размещенным в картотеке судебных дел на сайте Курганского городского суда, истец отработал в управлении более четырех лет. По итогу процесса, суда встал на сторону заявителя, но требования удовлетворил частично. «Взыскать с УФНС по Курганской области в пользу Н. компенсацию при увольнении в размере 84065 руб. 36 коп., отпускные в размере 15896 руб. 15 коп., компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 13032 руб. 98 коп., компенсацию за несвоевременную выплату компенсации при увольнении, отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск в размере 10257 руб. 36 коп., компенсацию морального вреда в размере 3000 руб.», — указано в судебном решении. Общая сумма выплат немногим превысила 126 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что сокращенный служащий межрайонной инспекции ФНС по Курганской области добился через суд выплат компенсаций и морального ущерба на сумму более 150 тысяч рублей. А бывшая сотрудница межрайонного отделения ИФНС в Кетовском районе добилась перерасчета выплаты и компенсаций после увольнения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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