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Челябинская область улучшила свои позиции на рынке труда

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Жители города во время самоизоляции. Курган , работа, безработица, заработок, подработка
Регион поднялся на десять позиций в рейтинге регионов по рынку труда Фото:

Челябинская область по итогам 2021 года поднялась на десять позиций в рейтинге регионов России по ситуации на рынке труда. Оценки субъектам РФ выставлялись на основании уровня заработной платы, условий труда, занятости и емкости рынка.

«Челябинская область заняла 23 место среди регионов РФ. Рейтинговый балл по итогам 2021 года — 65,7. В 2020 году у региона было 59,6 баллов», — говорится в исследовании РИА «Новости».

Наиболее благополучная ситуация на рынке труда в 2021 году сложилась в Санкт-Петербурге, Московской области, ХМАО и Татарстане. В исследовании говорится, что практически во всех регионах страны ситуация на рынке труда улучшилась. Пока рынок труда в России стабилен: безработица не растет, увеличиваются зарплаты.

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Челябинская область по итогам 2021 года поднялась на десять позиций в рейтинге регионов России по ситуации на рынке труда. Оценки субъектам РФ выставлялись на основании уровня заработной платы, условий труда, занятости и емкости рынка. «Челябинская область заняла 23 место среди регионов РФ. Рейтинговый балл по итогам 2021 года — 65,7. В 2020 году у региона было 59,6 баллов», — говорится в исследовании РИА «Новости». Наиболее благополучная ситуация на рынке труда в 2021 году сложилась в Санкт-Петербурге, Московской области, ХМАО и Татарстане. В исследовании говорится, что практически во всех регионах страны ситуация на рынке труда улучшилась. Пока рынок труда в России стабилен: безработица не растет, увеличиваются зарплаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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