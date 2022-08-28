Премьер Баварии оценил попытки ФРГ найти замену российскому газу

29 августа 2022 в 03:01 Размер текста - 17 +

В Баварии констатировали, что замены российскому газу нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Все попытки Германии найти замену российскому газу оказываются провальными. Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер. «Мы переводим сейчас в Россию больше денег, чем раньше. И есть угроза, что у нас будут существенные сложности и проблемы. Цены стремительно растут, ситуация с обеспечением [энергией] становится сложной, замены [российскому газу] нет. […] Задача в том, чтобы найти замену [газу из РФ]. Предыдущие поездки в Катар, Норвегию, Канаду до сих пор не принесли замены», — констатировал он. Ранее бывший управляющий директор инвестиционного банка Goldman Sachs Group Мартин Девениш высказал предположение о том, что Германию ждет социальный взрыв из-за небывалых цен на энергоносители на фоне сокращения поставок газа из РФ. По его словам, многие производители чего-либо в Германии вынуждены идти на сокращение рабочих недель и снижение заработной платы своим сотрудниках из-за нехватки энергии.

Все попытки Германии найти замену российскому газу оказываются провальными. Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер. «Мы переводим сейчас в Россию больше денег, чем раньше. И есть угроза, что у нас будут существенные сложности и проблемы. Цены стремительно растут, ситуация с обеспечением [энергией] становится сложной, замены [российскому газу] нет. […] Задача в том, чтобы найти замену [газу из РФ]. Предыдущие поездки в Катар, Норвегию, Канаду до сих пор не принесли замены», — констатировал он. Ранее бывший управляющий директор инвестиционного банка Goldman Sachs Group Мартин Девениш высказал предположение о том, что Германию ждет социальный взрыв из-за небывалых цен на энергоносители на фоне сокращения поставок газа из РФ. По его словам, многие производители чего-либо в Германии вынуждены идти на сокращение рабочих недель и снижение заработной платы своим сотрудниках из-за нехватки энергии.