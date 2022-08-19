Bloomberg: ФРГ ждет социальный «взрыв» из-за нехватки газа из РФ

20 августа 2022 в 00:27 Размер текста - 17 +

ФРГ ждет деиндустриализация и социальный взрыв из-за нехватки газа из России Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Германию ждет социальный взрыв из-за небывалых цен на энергоносители на фоне сокращения поставок газа из РФ. В этом уверен бывший управляющий директор инвестиционного банка Goldman Sachs Group Мартин Девениш. «Назревают предпосылки для социального взрыва, и его риск недооценен», — полагает эксперт, передает Bloomberg. Он отметил, что химическое производство в Германии вынуждено идти на сокращение рабочих недель и снижение заработной платы своим сотрудниках из-за нехватки энергии. По его словам, многие производители автозапчастей, химикатов изо всех сил пытаются бороться с ценами на электроэнергию. Известно, что цены на электричество выросли более чем в два раза за последние пару месяцев. Германия столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом после того, как страны ЕС ввели масштабные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Агентство Bloomberg сообщало, что у ФРГ осталось три месяца до возможного наступления газовой катастрофы. Так, для экономии ресурсов в немецких зданиях снизят температуру до 19 градусов.

Германию ждет социальный взрыв из-за небывалых цен на энергоносители на фоне сокращения поставок газа из РФ. В этом уверен бывший управляющий директор инвестиционного банка Goldman Sachs Group Мартин Девениш. «Назревают предпосылки для социального взрыва, и его риск недооценен», — полагает эксперт, передает Bloomberg. Он отметил, что химическое производство в Германии вынуждено идти на сокращение рабочих недель и снижение заработной платы своим сотрудниках из-за нехватки энергии. По его словам, многие производители автозапчастей, химикатов изо всех сил пытаются бороться с ценами на электроэнергию. Известно, что цены на электричество выросли более чем в два раза за последние пару месяцев. Германия столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом после того, как страны ЕС ввели масштабные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Агентство Bloomberg сообщало, что у ФРГ осталось три месяца до возможного наступления газовой катастрофы. Так, для экономии ресурсов в немецких зданиях снизят температуру до 19 градусов.