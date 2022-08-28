Челябинского губернатора просят спасти медвежонка от отстрела

29 августа 2022 в 10:30 Размер текста - 17 +

На озере Банное появился медвежонок-подросток Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жители Магнитогорска (Челябинская область) обратились к губернатору региона Алексею Текслеру с просьбой спасти медвежонка, который поселился на курортном озере Банное. По словам жителей, на медвежонка выдана лицензия на отстрел. «На озере Банное, на курортах „Родина“ и „Юбилейный“ появился медвежонок-подросток, напуганный и любопытный. Мамы нет, похоже, ее убили браконьеры и теперь мишке грозит та же участь. Мы прочитали, что кто-то дал лицензию на отстрел медвежонка, потому что отдыхающие начали жаловаться на присутствие животного», — написала жительница в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте!». Неравнодушные граждане просят губернатора провести «спасательную операцию» и заявляют, что медвежонок не заслуживает смерти. Магнитогорцы предлагают передать медведя зоопарку или перевезти его в лес, подальше от людей. Ранее в соцсетях появилась информация, что медведь больше двух недель ходит от «Березок» до «Родины». На базе отдыха «Березки» отдыхающих предупредили, что на территории бродит медведь. Формально озеро Банное, где отдыхают магнитогорцы, это территория Башкирии, поэтому горожане просят мэрию наладить взаимодействие с администрацией Абзелиловского района республики.

Жители Магнитогорска (Челябинская область) обратились к губернатору региона Алексею Текслеру с просьбой спасти медвежонка, который поселился на курортном озере Банное. По словам жителей, на медвежонка выдана лицензия на отстрел. «На озере Банное, на курортах „Родина“ и „Юбилейный“ появился медвежонок-подросток, напуганный и любопытный. Мамы нет, похоже, ее убили браконьеры и теперь мишке грозит та же участь. Мы прочитали, что кто-то дал лицензию на отстрел медвежонка, потому что отдыхающие начали жаловаться на присутствие животного», — написала жительница в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте!». Неравнодушные граждане просят губернатора провести «спасательную операцию» и заявляют, что медвежонок не заслуживает смерти. Магнитогорцы предлагают передать медведя зоопарку или перевезти его в лес, подальше от людей. Ранее в соцсетях появилась информация, что медведь больше двух недель ходит от «Березок» до «Родины». На базе отдыха «Березки» отдыхающих предупредили, что на территории бродит медведь. Формально озеро Банное, где отдыхают магнитогорцы, это территория Башкирии, поэтому горожане просят мэрию наладить взаимодействие с администрацией Абзелиловского района республики.