Авиакомпании Тюменской матрешки получат федеральные выплаты

29 июня 2022 в 19:33 Размер текста - 17 +

Авиакомпании «Ямал» и «ЮТеир» получат выплаты от Росавиации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Федеральное агентство воздушного транспорта Росавиация утвердило списки авиакомпаний, которым частично возместят расходы на осуществление перевозок. Среди тех, кто получит субсидии из федерального бюджета, оказались и работающие в ЯНАО авиаперевозчики «Ямал» и UTair, сообщили в пресс-службе Росавиации. «ПАО «Авиакомпания ЮТЭИР». Объем предоставляемого финансирования 6 998 490 679 руб. АО «ЮТЕИР-вертолетные услуги» объем предоставляемого финансирования 4 712 081 руб. ОА «Авиационная транспортная компания «ЯМАЛ» объем предоставляемого финансирования 900 514 446 руб», — гласит текст документа, опубликованный на сайте ведомства. Заявки на субсидии подали 34 компании, двум из которых было отказано. В общем было выделено 100 млрд руб. При этом более четверти средств получит «Аэрофлот». В Росавиации рассказали, что на размер выплаты влияет количество пассажиров и рейсов, а также дальность полетов и их частота. Получить первые выплаты из федерального бюджета авиакомпании смогут уже в июле этого года. Ранее URA.RU сообщало, что «Уральские авиалинии» тоже получат субсидии на осуществление перевозок. За год компании выплатят более 9 миллиардов рублей. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Федеральное агентство воздушного транспорта Росавиация утвердило списки авиакомпаний, которым частично возместят расходы на осуществление перевозок. Среди тех, кто получит субсидии из федерального бюджета, оказались и работающие в ЯНАО авиаперевозчики «Ямал» и UTair, сообщили в пресс-службе Росавиации. «ПАО «Авиакомпания ЮТЭИР». Объем предоставляемого финансирования 6 998 490 679 руб. АО «ЮТЕИР-вертолетные услуги» объем предоставляемого финансирования 4 712 081 руб. ОА «Авиационная транспортная компания «ЯМАЛ» объем предоставляемого финансирования 900 514 446 руб», — гласит текст документа, опубликованный на сайте ведомства. Заявки на субсидии подали 34 компании, двум из которых было отказано. В общем было выделено 100 млрд руб. При этом более четверти средств получит «Аэрофлот». В Росавиации рассказали, что на размер выплаты влияет количество пассажиров и рейсов, а также дальность полетов и их частота. Получить первые выплаты из федерального бюджета авиакомпании смогут уже в июле этого года. Ранее URA.RU сообщало, что «Уральские авиалинии» тоже получат субсидии на осуществление перевозок. За год компании выплатят более 9 миллиардов рублей.